樺加沙追風｜10號風球屯門黃金泳灘暢泳　警申法庭傳票檢控54歲男

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」襲港，前日（24日）中午十號颶風信號生效期間，一名身穿衣服的光頭漢竟在封閉的屯門黃金泳灘游泳，驚動警方到場。



警方今日（26日）表示，青山分區人員經進一步調查後，今日向法庭申請傳票檢控該名54歲姓戴男子，他涉嫌違犯《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》（第132章，附屬法例E）。今次是繼兩名女子帶男童在海怡半島追風被捕後，再有人因同類行為觸法。



9月24日號颶風信號生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳。（讀者提供）

警方於周三（24日）中午約12時03分接獲報案，指發現一名男子在屯門黃金泳灘游泳，當時十號颶風信號正在生效。警員到場後，向該名男子發出警告，著令他停止有關行為，並離開現場，男子之後離去。現場可見，泳灘水流湍急，大浪不時淹沒大部分的沙灘位置。

而同日兩名女子帶同一名8歲男童往海怡半島岸邊追風觀浪及自拍，3人全被數米巨浪沖跌，一度被海水「淹沒」，幸無釀成慘劇。警方斥她們行為不負責任，翻查大量天眼後，拘捕男童的33歲印度籍母親及其36歲斯理蘭卡籍朋友，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，兩人已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

9月24日號颶風信號生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳。（讀者提供）

警方強烈呼籲，市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全。

在十號颶風信號生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳。（讀者提供）

早前因應樺加沙襲港，康樂及文化事務署周二（23日）宣布，轄下所有刊憲泳灘暫時封閉。根據《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》（第132章，附屬法例E），任何人士如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

9月24日號颶風信號生效期間，一名男子在屯門黃金泳灘游泳，當時沙灘懸掛紅旗。（讀者提供）