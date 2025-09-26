兩周130求職騙案涉$2300萬　30歲女$200萬買貨賺佣　失積蓄兼欠債

過去兩星期，警方共接獲超過130宗網上求職騙案，涉款超過2,300萬港元。當中有騙徒在網上刊登廣告，招聘人員代客辦理商業登記及公司註冊。其中一名30歲本地女子應徵，並賺到微薄薪金後，獲大讚工作表現優秀，騙徒打蛇隨棍上誘騙她轉職採購員，以低價購入奢侈品，再轉售賺取豐厚佣金。



由於事主曾成功收取薪金，不虞有詐，向多間銀行及財務公司借貸逾190萬港元，再動用個人積蓄13萬港元，合共籌集逾200萬元作為本金，3星期內先後將款項轉賬至10個騙徒指定的轉數快戶口，用作購買奢侈品。最終無法提取貨品、騙徒失聯，才如夢初醒，不但積蓄盡失，更反欠190多萬元債務。



警方在「守網者」facebook專頁提醒，求職應持踏實態度，提防素未謀面的人介紹報酬優厚、並需預先付款的工作；透過可信賴的求職途徑尋找工作；如有懷疑，可在守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估。

想了解更多「求職騙案」詳情，即上 ： https://cyberdefender.hk/online_employment_fraud/；立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。