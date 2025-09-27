柴灣男危坐整冷氣｜事主為冷氣工　保安上門勸入屋遭「鬧到九彩」

柴灣翠灣邨一名男子，今午（27日）疑為維修冷氣，竟不顧危險，兩次爬出窗外，一度整個人危坐在冷氣機上，當時他身上似全無安全裝備。《香港01》記者下午到翠灣邨了解，鄰居稱事主本身亦是冷氣技工。有在場人士透露，當時保安員與管理公司經理等上門，欲勸事主返回屋內，惟遭對方「鬧到九彩」，無奈報警求助，最終事主見消防、救護員與警員到場，才「死死地氣」返回屋內。



柴灣翠灣邨一名男子危坐於窗外維修冷氣，當時他僅穿短褲和無袖內衣，身上似全無安全設備。（fb柴灣人柴灣事/Chan Hon Fai）

據知事發在翠灣邨翠福樓一個低層單位，當時有住客見到涉事單位有人爬出窗外，遂通知大廈保安員上樓了解，保安員勸說事主返回屋內不果，於是通知上級。在場人士透露，其後屋邨控制室主管聯同經理再上樓，嘗試勸說事主入屋，卻遭對方「鬧到九彩」。當時事主稱自己要維修冷氣，「我整我自己屋企部冷氣咋喎，做咩唔得呀？我阻你咩？」

由於勸說無效，保安主管唯有報警求助。在場人士指，當時「嚟咗3架消防車、一架十字車」，救援人員擬將事主送院檢查，惟「佢死都唔肯去」，疑見事件鬧大，始「死死地氣返返入屋」。

柴灣翠灣邨一名男子危坐於窗外維修冷氣，驚動警察、消防與救護員上門，據知事發在翠福樓一低層單位。（陳浩然攝）

有同層鄰居表示，事主年約60多歲，與妻子和孫兒同住，已居於單位至少20年，他本身亦是冷氣技工。鄰居亦知道事主今午一度爬出窗外維修冷氣，估計他或自覺有能力修理，「做到嘅嘢咪做囉」。

柴灣翠灣邨一名男子危坐於窗外維修冷氣，驚動警察、消防與救護員上門，據知事發在翠福樓一低層單位。（陳浩然攝）

警方於今午約1時10分接獲翠灣邨管理公司職員報案，指一名老翁在翠福樓，一度爬出窗外維修冷氣，其後已自行返回安全位置。警員經初步了解後，將案件改列作「誤會」。

柴灣翠灣邨一名男子危坐於窗外維修冷氣，驚動警察、消防與救護員上門，據知事發在翠福樓一低層單位。（陳浩然攝）

有網民則在社交平台上載照片，見到當時事主整個人爬出窗外，一邊用一隻腳踩着下一層的簷篷、危坐在冷氣機上，一邊維修旁邊另一部冷氣機，當時他僅穿短褲和無袖內衣，身上似全無安全設備。

上載照片的網民表示，一個多小時前已有消防員和警察上門「叫返佢（事主）入屋，轉個頭又係咁」，形容事主重複危險動作是「冥頑不靈」。有其他網民看過照片後，不禁指事主行為「好癲……」，甚至斥他「累人累物」，指出即使市民欲自行維修冷氣，也要做好安全措施；亦有人呼籲上載照片的網民「再報警」阻止事主。