中年漢涉借出銀行戶口洗黑錢$457萬　遭加刑判囚33個月

一名案發時45歲的本地男子，疑將其銀行戶口借予他人，於2021年曾清洗457萬元犯罪得益，警方2024年以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名男子。他今日（29日）在區域法院被裁定一項「洗黑錢」罪罪名成立，被加刑判囚33個月。



一名案發時45歲男子，涉嫌懷疑將其銀行戶口借予他人，於2021年期間清洗約457萬黑錢。他今日（29日）被加刑判囚33個月。（資料圖片／江麗盈攝）

案情顯示，該名男子懷疑將其銀行戶口借予他人，於2021年5月10日至2021年6月19日期間，處理約457萬元犯罪得益。深水埗警區重案組人員接手調查後，在2024年4月26日以涉嫌「洗黑錢」拘捕該名男子。

經徵詢律政司意見後，該名男子被落案起訴一項「洗黑錢」罪。早前經審訊後，警方就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後，批准加重約百分之20的刑罰，經考慮其他因素後，被告最後被判囚33個月。

警方呼籲市民切勿租借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺騙手段取得財產罪，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。