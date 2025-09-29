古洞北地盤男繪圖員廁所暈倒當場不治　一周內第三宗地盤猝死事件

古洞北一個住宅地盤一名男職員猝死，是古洞一周內第三宗地盤猝死事件。今（29日）午12時13分，警方接獲報案，指古洞北柏壽路一個住宅地盤，一名男文員在廁所內暈倒。救援人員接報趕抵，當場證實該名姓蘇（43歲）男事主不治。據了解，事主有身體病患紀錄。



消息稱，死者生前居於深圳，在上址一間建築公司擔任繪圖員，患有高血壓、高血脂和高血糖。今早9時許他在辦公室仍無異樣，一段時間後被發現倒臥在離辦公室約20步距離的臨時廁所內。警方將案件列作「屍體發現」處理，死因有待驗屍後確定。



警方到場調查，仵工到場舁送遺體。（王譯揚攝）

香港建造業總工會在facebook專頁表示，對事件深表震驚及惋惜，並對死者家屬致意深切慰問，總工會和工聯職安健協會收到消息後，立即派出職安團隊了解，希望接觸工友家屬提供情緒輔導及支援協助。

對於幾天內接二連三的工友死亡事件，工會實在無法接受，感到令人痛心，希望逝者安息，促警方或勞工處盡快調查，找出原因。工會亦呼籲工友注意身體健康，適時安排做身體檢查，同時呼籲僱主做好極端天氣之風險評估及依照勞工處指引給予工人適當休息及提供防暑設施。

香港建造業總工會發表新聞稿，指正跟進古洞北再有地盤工人暈倒後送院死亡事件。工會對接二連三發生工友死亡事件深表震驚及惋惜，並對死者家屬致意深切慰問，總工會和工聯職安健協會收到消息後立即派出職安團隊到北區醫院了解情況，希望接觸工友家屬提供情緒輔導及支援協助。

幾天內連續發生多宗死亡個案，工會實在無法接受及感到令人痛心，希望逝者安息，警方或勞工處應盡快調查，找出原因。

工會亦呼籲各位工友注意身體健康，適時安排做身體檢查，並呼籲僱主做好極端天氣之風險評估及依照勞工處指引給予工人適當休息及提供防暑設施。

古洞地盤本周發生多宗有人暈倒意外，上週六（27日）一名64歲姓葉男工人在古洞北第26區土木工程拓展署地盤內懷疑中暑暈倒，送院不治。另外，上週五（26日）一名男雜工在古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤工作，懷疑行上18層後暈倒，送院不治。

▼古洞北第26區土木工程拓展署地盤，64歲工人暈倒不治▼

▼古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤，男雜工暈倒不治▼