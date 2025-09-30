入境處反黑工拘4人　內地女涉提供跨境代購　處方放蛇趁送貨拉人

入境事務處昨日（29日）在全港多區展開反非法勞工行動，共拘捕4名懷疑非法勞工。人員較早前以進行網上巡邏，鎖定多個在內地社交平台宣稱提供跨境代購服務的貼文。



入境處調查人員於社交平台上喬裝成顧客，「放蛇」向涉嫌來港非法工作的內地人，根據貼文內容查詢及預訂跨境代購及遞送服務，並於對方送貨來港時將其拘捕。行動中，入境處拘捕一名35歲的內地女子，涉嫌違反逗留條件。



一名內地女子涉提供跨境代購服務，入境處人員放蛇查詢相關服務，趁她送貨來港時將她拘捕。（入境處提供）

另外，於「捷足行動」中，入境處調查人員以「放蛇」方式，向11個目標按摩院展開執法行動，共拘捕1男2女（32至49）懷疑非法勞工。

有關涉嫌聘用上述非法勞工的僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

一名內地女子涉提供跨境代購服務，入境處人員放蛇查詢相關服務，趁她送貨來港時將她拘捕，並檢獲相關證物。（入境處IG）

中秋節將至，入境處提醒市民購買應節用品時要提高警覺，切勿貪方便或低價而選用不明來歷的網上服務，以免誤墜法網。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

入境處指出，巡客從事跨境代購及送遞工作，均屬違法。（入境處IG）

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、24小時舉報熱線2824 1551、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。