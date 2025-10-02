涉1個多月連向葵涌荔景4公司住宅單位淋油　警查大量天眼拘29歲男

警方於8月12日至9月19日接獲3宗報案，指葵涌和宜合道一商場停車場內兩個公司單位、以及兩個分別位於安蔭邨和荔景邨的住宅單位，被淋潑紅油毀壞。



葵涌分區特遣隊人員翻查大量閉路電視及深入調查後，鎖定一名涉案男子，今早（10月2日）聯同葵青警區刑事調查隊第一隊，在深水埗麗安邨拘捕一名姓曾（29歲）本地男子，他涉嫌「刑事毀壞」，正被扣查。人員相信被捕男子與上述3宗案件有關，並檢獲懷疑他犯案時所穿衣物。案件由葵青警區刑事調查隊第一隊繼續跟進。



警方拘捕一名29歲本地男子。（警方提供）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判監禁10年。

警方指，為確保葵青區內的社會治安，葵青警區會繼續以高姿態巡邏，以期迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案。警方呼籲各位市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。