好人好事｜義載走失婦獲激讚　親友感激　暖男謙稱：香港人應該做

一名老婦今日（10月2日）懷疑走失，遲遲未歸，親友心急如焚在網上尋人之際，有熱心男司機在葵涌呈祥道發現一名老婦，因對方身上沒有電話、身份證明文件，亦未能講出自己姓名，遂直接載她前往紅磡警署，同時在網上發文，結果眼利網民立即認出為同一老婦，一邊留言通知親友好消息、一邊留言激讚男司機義舉「好人有好報」，短時間「讚好」數目更飆升至4位數。



婆婆的孫女透過《香港01》表示，「多謝佢！真係遇到好貴人幫助，真係好感激佢！」暖男何先生受訪時亦謙稱：「每個香港人都係應該做嘅！」



熱心男司機載婆婆往警署，同時網上發文，獲大批網民讚好！（香港尋人專區 / Felix Ho）

今晚7時左右，老婦的親友在facebook群組發出尋人帖文，並附上婆婆照片，「大家下午四點後有冇見到呢位老人家粉色衫，佢到而家未返到屋企，有見過麻煩告知謝謝！」

約2小時後，一名男司機在網上發文，指晚上約7時半在葵涌呈祥道發現一名老婦，「身上面無電話，無身份證明文件，除咗講自己住紅磡之外，俾唔到任何資訊，姓名都唔記得咗。」鑑於高速公路太危險，該名男司機直接載婆婆前往紅磡警署報警，並着其家人可傳訊息了解、或致電警署，「求個心安，希望着緊佢嘅人都搵得返佢！」

帖文發出後不久，即有不少網民認得是同一位婆婆，紛紛在尋人帖文下留言，以提醒家人好消息，該名男司機得悉後亦留言稱「佢人冇事，好安全，唔使擔心」。

同時，亦有不少網民大讚男司機義舉，短時間「讚好」數目飆升至4位數，「好人有好報嘅」、「多謝你幫咗佢」、「祝婆婆早日回家，呢位好心嘅先生好人有好報！」

婆婆的孫女其後透過《香港01》表示，「多謝佢！真係遇到好貴人幫助，真係好感激佢！」之後親友亦回覆網上留言，「屋企人已經搵返婆婆，多謝大家！希望大家揸車見到啲唔Suppose出現嘅人同事，可以多加注意，安全情況下打死火燈去幫手。多關心附近有失智症嘅老人家。大家都好人一生平安！」

對於網民讚賞，施援的何先生接受電話訪問時指，「係每個香港人都應該做嘅！」同時，他呼籲駕駛人士多加留意路面情況，又提醒在安全情況下才出手幫忙。何生先續指，自己為殯儀從業員，亦與老人家同住，「希望大家都睇緊啲佢地，做個勇敢啲嘅人」，避免有悲劇發生。

警方回覆查詢時表示，已通知涉事老婦的親友將其接回。