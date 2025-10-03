十一黃金周│尖沙咀24小時麥當勞深宵座無虛設　睡滿攜篋背囊賓客

「十一黃金周」進入第三日，不少客人日光日白時，迫滿尖沙咀名店街；而夜晚則有大批賓客，迫爆24小時營業的餐廳。然而，他們大多並非食客，而是伏在檯面上休息的人。



10月3日凌晨3時左右，《香港01》記者分別前往兩間位於尖沙咀、有24小時營業的麥當勞餐廳視察。其中，位於北京道的分店可謂座無虛設，大部份檯凳均已有客人佔用，目測店內最少有約50人，大部份人已伏在檯面睡覺休息；部份人正在談天；亦有部份人仍在使用智能電話。他們用俗稱「尿袋」的流動充電器為電話充電，未有發現有人使用餐廳插座的電力。

客人當中，不少人攜有行李篋及背囊，以及一些載有「戰利品」的膠袋及環保袋，部份放在地上、亦有些放在凳上。少部份人有購買麥當勞的食物及餐飲，亦有人準備好並非屬於麥當勞所售賣的樽裝水或其他飲品放在檯上；

不少賓客攜行李篋到麥當勞過夜。(李家傑攝)

+ 1

至於較為遠離遊客區的寶勒行分店，人流則較為疏落，可見店內仍有不少「吉檯」以供客人使用。只有數檯人士，帶備行李篋到麥當勞餐廳內睡覺。

不過，單憑肉眼未能分辨出該批客人從何而來。然而，他們對接受訪問「耍手擰頭」，故仍未能確認他們是否「十一黃金周」的貴賓；亦未能確認有多少為本身是香港人的「麥難民」。只能透過仍在談天的人，得悉他們所說是「普通話」。