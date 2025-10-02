十一黃金周｜酒店房價高客不過夜？業界：比平時高少少唔係好厲害

內地十一黃金周長假期首日（1日）截至晚上9時有22.5萬人次入境本港，同日有約270個旅行團抵港。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早（2日）在電台節目中表示，有不少在住在長江以南的地旅客來港，相信他們遠道而來「點都會留一兩晚」，一定會有消費。 不過，他指有旅客因香港酒店房價高，選擇在深圳酒店過夜，翌日再訪港，但他強調香港酒店房價在黃金周期間「比平時高少少，唔係高得好厲害」。



一連八日的十一黃金周（國慶兼中秋節假期）10月1日開始，上午已有大批內地旅客乘搭高鐵來港，全日共有55675人次內地旅客經高鐵西九龍口岸入境，之各口岸之冠。（黃寶瑩攝）

崔定邦：內地旅客對「落日飛車」較有興趣

崔定邦在港台節目《千禧年代》中指，現時內地旅客對「落日飛車」——乘坐開篷巴士觀光較有興趣，另據他觀察，中午尖沙咀已有不少旅客，大多打算遊香港觀光後，晚上再欣賞煙花表演，「食晏都冇位」。

他續說，昨有不少內地旅客乘高鐵來港，相信是長途客，或住在長江以南、湖南、湖北等地，車程需約4至5小時，相信這些旅客「點都會留一兩晚」，一定會有消費。至於住宿，崔定邦指香港與深圳的酒店房價的確有差距，但維港兩岸頂級酒店與深圳同級酒店相比，價錢雖有一定差別，但「唔係貴好多」。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片/馮子健攝）

崔定邦又指有內地旅客選擇不入住香港酒店，因本港較細型的精品店亦可能比內地貴一倍，加上旅客有不同消費能力或背景，尤其是年輕人，經比較後，會決定在深圳酒店住一晚，「留返5、600蚊再嚟香港消費」。

崔定邦強調香港酒店房價在黃金周期間只比平日「高少少，唔係高得好厲害」，約高5%至10%。他又稱，有旅客取態是如果預訂成功便入住香港酒店，否則便在深圳留宿。

邵家輝形容國慶日市面火熱 免稅港優勢仍然存在

立法會議員邵家輝在同一節目中表示，黃金周首日香港市面火熱，亦有較多遠程客訪港。他指要留意有不少港人在國內長期工作，趁黃金周返港，因此實際入境人數應比政府公布的多。他續說，本港不同區分都有人流，加上食肆、戲院等推出優惠，令市面更旺。

他表示，觀察到化妝品、金飾金器等都有旅客排隊購買，認為他們帶熱香港整體氣氛。他亦觀察到，一些傳統消費品，如珠寶首飾等現時「無咁搶手」，但一些名牌產品仍有吸引力，顯示本港免稅港優勢仍然存在。

立法會議員邵家輝。（資料圖片/何夏怡攝）

昨日亦有不少港人離境，邵家輝認為港人趁假期離港已是慣性，每周末都有不少港人前往大灣區不同地方，人數比黃金周期間離港人數更多。他又指政府在黃金周假期推出的不同優惠，亦令外遊港人減少；政府舉辦的大型盛事亦可吸引旅客，如啟德體育園演唱會等，但未來要想方法令旅客「早啲嚟」，並令他們留在香港多一兩天，帶動消費。