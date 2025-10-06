海心公園割頸｜37歲傷者蘇醒仍激動　任職酒吧擅長調酒受顧客歡迎

紅磡海心公園上周六（4日）發生恐怖傷人血案，兩名分別37歲及24歲男子，遭人割頸重創。其中37歲姓霍男傷者，一度命危後傷勢好轉，他本身在尖沙咀一間酒吧任職，該酒吧經理今日（6日）向《香港01》透露，霍男暱稱「阿東」，為人樂天、甚受酒吧顧客歡迎，眾人得知他出事均大感驚訝。



經理又表示，「阿東」已經蘇醒，但有時情緒仍然激動，醫護人員要用鎮靜劑讓他休息；目前未知他何時可以出院，但酒吧預計在他復工後，會先安排他做較輕鬆的工作，讓他逐步康復。



兩名男子10月6日在紅磡海心公園遭人割頸重創，其中37歲男傷者，在尖沙咀一酒吧工作，酒吧經理形容他為人樂天。（羅日昇攝）

酒吧經理阿耀受訪時表示，阿東入職約兩年，在酒吧工作前曾做過打碟DJ，亦有跳街舞，更曾參與調酒比賽。他來到酒吧工作後「幾幫到手」，短短兩年已升任助理經理（Assistant Manager），日常除負責調酒，亦要兼顧接待客人和管理酒吧運作。

經理形容，阿東性格樂天，且「幾啱啲客嘅眼緣，唔係話靚仔，但佢係好玩得，同埋啲客又好傾得埋」，故甚受顧客歡迎；同事與客人得知阿東無故遇襲，均大感驚訝。

兩名男子10月6日在紅磡海心公園遭人割頸重創，其中37歲男傷者，在尖沙咀一酒吧工作，酒吧經理形容他為人樂天。（羅日昇攝）

經理又透露，阿東頸和肩膊均有傷，目前仍在深切治療部留醫，已經蘇醒，並能說話，惟但有時仍會情緒激動，醫護要用鎮靜劑讓他休息，亦未知何時可以出院。不過酒吧已在考慮阿東復工後的安排，預計到時會讓阿東先「做輕工」，例如先負責接待客人、與他們聊天，暫時不會要求他做調酒、搬動重物等影響到傷口的工作，讓他可以有時間慢慢康復。

兩名男子10月6日在紅磡海心公園遭人割頸重創。（讀者提供）

至於另一名24歲姓甄傷者，酒吧經理稱他亦是熟客，與阿東以至酒吧其他員工也關係友好。據悉，甄男在灣仔一酒店工作，其公司今日表示知悉事件，與事主家人保持聯絡，會提供適切協助。

紅磡海心公園10月6日發生割頸傷人案，兩名男子浴血命危。《香港01》讀者錢太太與女兒目擊傷者躺卧在地上，血流如注，手捉住上衣止血。她們心急如焚，女兒聽到救護車聲後，立即跑出公園，引領救護員進內救急扶危。（讀者錢太太提供）

案發於上周六（4日）中午12時半，姓甄（24歲）及姓霍（37歲）男子在海心公園涼亭內遇襲浴血。甄男頸、胸、背及手10處𠝹傷，霍男則頸、肩3處𠝹傷，被送往伊利沙伯醫院時均昏迷。警方指兩名傷者為朋友，疑犯與他們並不認識。

周日（5日）下午4時許，姓韓（31歲）疑犯在紅磡碼頭附近的建灣街花園公廁落網，涉嫌「傷人」。他已已被暫控一項「傷人」罪，案件將於周三（8日）上午在九龍城裁判法院提堂。

警方較早時表示，疑犯為露宿者，初步沒有黑社會背景，常於深水埗、紅磡一帶公園流連。案發前一晚，疑兇亦在上址公園一帶流連，暫時看不到有其他同黨，亦相信他與事主不認識，初步看不到他們有結怨、爭執。雖然醫院沒有疑兇的精神病紀錄，但警方接觸其朋友後，懷疑他有精神病徵狀。至於過程中，兩名事主是否有與其對話、曾否刺激到兇徒，也是調查方向之一。

警方又稱，兇徒將利刀棄於海中，由於早前打風風高浪急，海底淤泥比較厚，因此未能找到兇器，稍後會繼續搜索。

