大埔奪命車禍︱街坊獻白花上香悼念　聞死訊飲泣：成晚瞓唔到

大埔寶鄉里昨日（6日）中秋節發生2死2傷車禍。一輛私家車撞向一輛客貨車後，客貨車被推撞向兩主僕途人。37歲印傭被夾於客貨車與燈柱之間，當場身亡；同行的88歲姓葉老僱主亦頭部重創，惜延至昨晚搶救後不治。



有街坊向《香港01》記者指，平時稱呼死者蔡婆婆為「阿娘」，二人相識多年，指蔡婆婆為人友善，經常帶同工人到街市買餸，詎料她突然離世，不禁飲泣：「我成晚都瞓唔到，個心唔舒服。」另外亦有街坊聞悉意外後，特意前來獻上白花和默哀以表達心意。而事發現場垃圾站對開，亦有人擺放香燭悼念死者。



街坊倫嫂與蔡婆婆相識幾十年，詎料她突然意外離世，不禁飲泣。（馬耀文攝）

街坊倫嫂與蔡婆婆相識幾十年，平時互相打招呼問候，她啜泣道：「婆婆好好人㗎，成日同工人嚟買餸。」得悉意外後十分難過，直言昨日「成晚都瞓唔到」。

倫嫂說，意外現場為住在泮涌村和運頭塘居民到街市的必經之路，形容路段十分危險，「我哋過馬路都要望得好清楚先敢過」，自己更曾被單車撞倒3次。倫嫂形容，寶鄉里交通不算繁忙，但估計因為昨日為中秋節，所以特別多車。

另外，同樣住在泮涌的張生身穿黑衣，帶同白花到現場，他放下白花後低頭默哀。雖然張生不認識主僕二人，但大家一場街坊，得悉意外感到難過，因此前來表達心意，希望二人早日安息。

張生身穿黑衣，帶同白花到現場，他放下白花後低頭默哀。（馬耀文攝）

死者居住在泮涌村。（馬耀文攝）

案發於昨日（10月6日）下午約3時53分，當時姓鍾（60歲）男子駕駛私家車，沿寶鄉里東行。至上址迴旋處時，據報撞向一輛停泊在附近的客貨車，客貨車繼而撞倒一名印尼籍女途人及一名姓葉（88歲）女途人。印尼籍女途人多處受傷，當場死亡；葉婦頭部嚴重受傷，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救，終告不治；客貨車姓廖（63歲）男司機當時在車外準備登車，亦被座駕撞倒、與私家車上一名姓鍾（71歲）女乘客，均清醒被送往那打素醫院。消息稱，兩名死者為主僕關係。

大批警員在場調查。（王譯揚攝）

現場圖片可見，印尼籍死者曾被夾困於一輛客貨車與一支燈柱之間，肢體拗曲變形，最終因傷勢過重，當場證實死亡，人員為其蓋上白布，其後架起帳篷遮蓋，該燈柱事後染有血跡；涉事私家車車頭亦嚴重損毀。

鍾男涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊第二隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

現場一支燈柱染有血跡，死者被蓋上白布，據悉曾被夾困於客貨車與燈柱之間。（大埔友 facebook）

大批消防員趕抵救援。（大埔區議員羅曉楓提供）