大埔奪命車禍｜八旬死者為做節斬料加餸　帶工人外出　同遭遇橫禍

大埔寶鄉里昨日（6日）中秋節發生致命車禍。一輛私家車撞向一輛客貨車後，客貨車被推撞向兩主僕途人。37歲印傭被夾於客貨車與燈柱之間，當場身亡，同行88歲姓葉老僱主頭部重創，送院搶救後不治。



《香港01》今早（7日）再到現場了解，得知兩名死者居住在附近的泮涌村，有街坊稱呼八旬死者為「阿娘」。記者隨後接觸到其兒子及媳婦，他們指死者生前身體健康，行動自如，下午通常獨自外出，但昨日下午外出是為做節買燒味加餸，擔心「攞唔到」，遂帶同工人陪伴，沒料到主僕卻遭遇橫禍。



現場一支燈柱染有血跡，印尼籍被蓋上白布，據悉曾被夾困於客貨車與燈柱之間。（大埔友 facebook）

八旬死者與家人同住泮涌村一幢村屋，其兒子及媳婦今早向《香港01》透露，母親已約40至50年沒有工作，近年由印傭照顧出入，但她身體健康，行動自如，平日下午會獨自外出。而印傭入職差不多兩年。

二人指，死者昨日為做節，下午出外買燒味斬料加餸，「帶埋個工人，佢驚佢自己攞唔到」，又指：「平時買得少嘢，佢唔會帶工人出去。」豈料主僕二人昨午卻遭遇橫禍。

二人對意外感到突然，並指警方尚未交代案件詳情，但事發現場附近的垃圾站有安裝閉路電視，拍攝到事發經過，有工人向他們展示相關片段，二人形容閉路電視片段「好清晰」，已了解事發經過。

大批警員在場調查。（王譯揚攝）

案發於昨日（10月6日）下午約3時53分，當時姓鍾（60歲）男子駕駛私家車，沿寶鄉里東行。至上址迴旋處時，據報撞向一輛停泊在附近的客貨車，客貨車繼而撞倒一名印尼籍女途人及一名姓葉（88歲）女途人。印尼籍女途人多處受傷，當場死亡；葉婦頭部嚴重受傷，昏迷被送往沙田威爾斯親王醫院送院搶救，終告不治；客貨車姓廖（63歲）男司機當時在車外準備登車，亦被座駕撞倒、與私家車上一名姓鍾（71歲）女乘客，均清醒被送往那打素醫院。兩名死者為主僕關係。

現場圖片可見，印尼籍死者曾被夾困於一輛客貨車與一支燈柱之間，肢體拗曲變形，最終因傷勢過重，當場證實死亡，人員為其蓋上白布，其後架起帳篷遮蓋，該燈柱事後染有血跡；涉事私家車車頭亦嚴重損毀。

鍾男涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊第二隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

據了解，事發時客貨車停在燈柱旁，私家車則沿寶鄉里往大埔墟街市行駛，駛近客貨車後停車，擬讓女乘客登車，私家車男司機疑錯踏油門當腳掣，撞向客貨車車尾，繼而將其推向行人路，導致主僕二人重傷。案中客貨車男司機及私家車女乘客清醒，亦需送院。私家車男司機則涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

私家車男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。（王譯揚攝）

+ 1

+ 6

大批警員在場調查。（王譯揚攝）

大批消防員趕抵救援。（大埔區議員羅曉楓提供）