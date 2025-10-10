入境處聯勞工處打擊黑工拉19人　住戶新入伙請內地同鄉裝修被定罪

入境處打擊非法勞工活動，過去一周在全港多處執法，拘捕共19人，包括從事清潔、廚工等工作的黑工及聘用他們的僱主，與及非法外賣員及帳號持有人。入境處重申，聘用非法勞工的僱主要負上刑責。另外，入境處亦舉出近期一宗案例，有香港居民剛新入伙，但聘請內地同鄉抵港做裝修，最終被法庭定罪。



入境處打擊非法勞工活動。（鄭嘉惠攝）

入境處特遣隊副指揮官李烔超稱，過去一周（10月2 至9日）入境處於全港多區進行反非法勞工行動，包括聯同勞工處的「光影行動」，突擊巡查133個目標地點，包括食肆及物流倉，拘捕19人， 包括13名非法勞工、3名僱主及 3名協助及教唆者。

其中「光影行動」中，人員經過情報分析及調查，鎖定非法外賣員活躍的區域，聯同勞工處人員一周內採取多次聯合行動，拘捕8人，包括5名非法外賣員及3名帳號持有人。該5名非法外賣員有4人是印度籍及1人是孟加拉籍，21至29歲，全部男性，靠單車送外賣；而3名帳號持有人是男性香港居民（28至50歲），他們涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣員工作及串謀詐騙被捕。

入境處拘捕多名非法外賣員。（入境處圖片）

非法外賣員以單車送貨。（鄭嘉惠攝）

其餘執法行動中，拘捕 11人，包括8名非法勞工及3名僱主，被捕的黑工主要是從事清潔、洗碗、廚工及流動等工作。

李烔超續指，政府於2021年修訂入境條例，就聘用非法勞工僱主的罰則，大幅增至罰款50萬元及監禁10年。相關公司的董事、秘書及合伙人亦有可能負上刑罰，以增加阻嚇作用。

他舉出一案例稱，去年2月，一名洗碗服務公司持牌人，因聘用24名非法勞工洗碗，而被控16項聘用不可合法受僱的人，最後他被定罪入獄19個月，判刑反映其嚴重性。

而今年1月至9月入境處共拘捕443名僱主，同期有137名僱主已被檢控，被定罪大部份被判監禁或罰款，刑期由45天至6個月不等，罰款由5000至6萬元不等。其中一例子是，一名香港居民是住宅單位的新入伙住戶，他聘請內地同鄉抵港做裝修，最終被法庭定罪。

他提醒巿民切勿聘請非法勞工，而巿民如發現懷疑個案，可致電入境處舉報專線38615000。