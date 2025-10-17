警將軍澳尚德一帶掃毒拘控29歲男　私家車檢逾$11萬毒品及伸縮棍

將軍澳警區特別職務隊根據線報及深入調查後，今午（17日）在尚德邨尚寧路一帶掃毒，在一停車場截查一名姓葉（29歲）本地男子，並在其私家車內，搜獲約86克懷疑霹靂可卡因、約72克懷疑氯胺酮（K仔）及8支懷疑含依托咪酯（前稱太空油）的煙彈，毒品總市值約11.3萬元。人員亦在車內檢獲一支懷疑伸縮棍。



葉男隨即被捕，已被暫控一項「販運危險藥物」罪及一項「管有攻擊性武器」罪，案件將於10月20日在觀塘裁判法院提堂。



警方重申，「販運危險藥物」屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

另外，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如管有攻擊性武器，並意圖將其作任何非法用途使用，可處第2級罰款或監禁2年。警方呼籲市民切勿以身試法。