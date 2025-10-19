中環華懋大廈三級火│4男女獲救送院治理　其中兩人情況危殆

中環昨日發生三級火警。周六（18日）下午4時24分，當局接獲多個報案，指中環干諾道中34至37號華懋大廈後巷，有棚架發生大火，濃煙直沖半空。火警於下午4時36分升為三級火，火勢於下午5時46分受到包圍，消防繼續增調人手，動用4煙帽隊及動用4條喉繼續射水降溫。火警中，有3男1女由救護車送瑪麗醫院治理，其中2男子留醫深切治療部。



下午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）

警方表示，火警中造成4人受傷，包括3男1女，年齡介乎23歲至65歲。他們均吸入濃煙不適，清醒被送往瑪麗醫院治理。事件中，共有58人由救援人員協助疏散至安全位置。政府新聞處於周日（19 日）凌晨回覆指，4名傷者中，其中姓倪（23歲）及姓林（55歲）男子，兩人情況危殆；而姓鍾（65歲）男子及姓楊（35歲）女子，則情況穩定。



中環有棚架起火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）

消防處昨晚交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。火警中3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。