中環華懋大廈三級火｜4人送院2人留醫ICU　其中一人傷勢較嚴重

中環華懋大廈今日（18日）發生三級火警。下午4時24分，大廈後巷有棚架發生大火，濃煙直沖半空，現場據報傳出爆炸聲。消防出動3隊煙帽隊及動用兩條喉撲救，意外中逾50人自行疏散。火勢於下午5時46分受到包圍，晚上9時13分大致撲熄。火警期間，據報有3名男子被困升降機內無法離開，消防員曾協助被困人士離開。火警中，共3男1女送院，全部人獲救時清醒，2人留醫深切治療部。其中一人頭部受傷及吸入濃煙，傷勢較為嚴重。



下午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）

根據警方資料，截至晚上8時許，火警中，共有5人獲消防救出後，因吸入濃煙感到不適，全部人清醒。其中，3男1女由救護車送往瑪麗醫院治理，當中2人於深切治療部留醫；其餘1男子最終拒絕送院。

消防處指，火警中共接獲了2宗求助個案。第一宗求助個案中，求助人士身處在華懋大廈的23樓位置。消防人員立即上樓發現有1男2女。該名男子是左手擦傷，以及懷疑呼吸困難。3人由消防護送到地面，其後男子由救護車送院。

消防人員前往23樓途中，在3至4樓的樓梯間發現一名男子，他懷疑是吸入濃煙不適，及頭部受傷。消防護送他到地面，並由救護車將他送往醫院。

在第二宗求助個案中，求助人士是華懋大廈隔鄰一座大廈的15樓位置。據知，即德輔道中61至65號華人銀行大廈。消防登樓後，發現該名女子並無受傷，由消防護送到地面。期間，人員在一樓的位置，發現一名男子需要協助。消防立即調動人手資源協助該名男子，將他護送到地面。事故中共有58人自行疏散到安全的地方。

一名男子由救護車送院。

中環有棚架起火。（讀者SO先生提供）

中環有棚架起火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）