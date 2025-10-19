中環華懋大廈三級火│4人受傷　再多一人情況轉穩定　23歲男仍危殆

中環華懋大廈昨日（19日）發生三級火警，火警中造成4人受傷，包括3男1女，年齡介乎23歲至65歲。他們均吸入濃煙不適，被送往瑪麗醫院治理。政府新聞處於今午（19 日）指，4名傷者中，姓倪（23歲）男子情況仍然危殆，姓林（55歲）男子傷勢則由危殆轉為穩定，另外兩名傷者情況穩定。



下午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）

消防處昨晚交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。火警中3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。