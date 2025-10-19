新娘潭路車禍車cam曝光｜P牌「辣椒仔」掟彎越線 撞到七人車彈起
撰文：凌逸德
兩輛私家今早（19日）在新娘潭路近涌尾迎頭猛撼，波及另一輛私家車，釀成3人受傷，有人倒臥路邊。其中掛有P牌的「黃色辣椒仔」鈴木Swift Sport嚴重損毀，車頭零件四散。
事發一刻車cam片段曝光，可見涉事黑色七人車沿新娘潭路駛至一個彎位時，黃色車高速轉彎越線後逆線，兩車隨即迎頭相撞，傳出嘭一聲巨響，七人車被撞至車身「彈起」後褪數米，車身橫亘；車尾亦越過鄰線撞及另一輛私家車，汽車零件飛散一地。涉事「黃色辣椒仔」則冒出大量白煙。
車禍發生於今早近8時，涉事兩輛私家車，在新娘潭路近涌尾迎頭相撞，波及另一輛私家車。意外中，有兩人一度被困，共3人受傷，分別送往沙田威爾斯親王醫院及北區醫院治理。網上圖片可見，有人倒臥在路邊。
▼新娘潭路車禍現場▼
