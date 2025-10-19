新娘潭路車禍車cam曝光｜P牌「辣椒仔」掟彎越線　撞到七人車彈起

兩輛私家今早（19日）在新娘潭路近涌尾迎頭猛撼，波及另一輛私家車，釀成3人受傷，有人倒臥路邊。其中掛有P牌的「黃色辣椒仔」鈴木Swift Sport嚴重損毀，車頭零件四散。



事發一刻車cam片段曝光，可見涉事黑色七人車沿新娘潭路駛至一個彎位時，黃色車高速轉彎越線後逆線，兩車隨即迎頭相撞，傳出嘭一聲巨響，七人車被撞至車身「彈起」後褪數米，車身橫亘；車尾亦越過鄰線撞及另一輛私家車，汽車零件飛散一地。涉事「黃色辣椒仔」則冒出大量白煙。



涉事黃色私家車轉彎越線後逆線，迎頭與七人車相撞。（fb／中港改車斗陰影片關注組影片截圖）

車禍發生於今早近8時，涉事兩輛私家車，在新娘潭路近涌尾迎頭相撞，波及另一輛私家車。意外中，有兩人一度被困，共3人受傷，分別送往沙田威爾斯親王醫院及北區醫院治理。網上圖片可見，有人倒臥在路邊。

涉事七人車被撞至車身「彈起」褪後數米。（fb／中港改車斗陰影片關注組影片截圖）

另一輛駛至私家車被七人車車尾波及。（fb／中港改車斗陰影片關注組影片截圖）

車禍後，黃色私家車不斷冒出白煙。（fb／中港改車斗陰影片關注組影片截圖）

▼新娘潭路車禍現場▼



據現場圖片可見，兩車的車頭受嚴重損毀，其中一輛涉事黃色私家車持「P牌」，一人倒臥路邊，現場交通受阻。（Eric Lau／車cam L（香港群組））

