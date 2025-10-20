機場貨機衝落海｜待阿聯酋航空、飛機擁有人到港　決定打撈細節

一架由迪拜阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場出發、航班編號UAE9788/EK9788的貨機，今日（20日）凌晨約3時50分，在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離滑出跑道，再衝破圍欄撞到一輛機場巡邏車，貨機與巡邏車同告墮海，其中巡邏車上兩名機場保安公司員工離世。警方表示正了解事件，不排除進行刑事調查。較早前新界南重案組在醫院帶走兩名機組人員助查。



兩名貨機的機組人員（左二及右三）由警員帶往警署。（翁鈺輝攝）

事故後貨機擱在岸邊，機身斷開兩折，逃生滑梯彈出。機管局在記者會上表示，航空公司人員、飛機擁有人正趕來香港，有待他們到港後決定打撈細節；民航調查機構正打撈「黑盒」及機艙話音紀錄儀，以了解事故起因。



4名機組人員被送到北大嶼山醫院。（翁鈺輝攝）

阿聯酋航空貨機衝落海，撞到機場保安公司巡邏車，造成車上兩人死亡。香港機場管理局、消防處及民航處等部門上午10時召開記者交代事件，民航意外調查機構總意外及安全調查員文家齊表，正搜尋俗稱「黑盒」的飛行記錄器，以及機艙話音紀錄儀，以確定事故起因。

被問到機師年資，是否涉及人為失誤等問題，機場管理局機場運行執行總監姚兆聰機表示，部分機組人員在醫院治理，將向他們索取詳細資料，目前航空公司、飛機擁有者正趕來香港，有待他們決定如何打撈，再安排移走飛機。

較早前新界南重案組在醫院帶走兩名機組人員助查，警務處機場區指揮官葉本儒表示正在了解事件，不排除進行刑事調查。

+ 10

杜拜貨機在香港國際機場北跑道偏離後，撞到巡邏車，貨機及巡邏車均落海。（廖雁雄攝）

涉事貨機機頭擱在岸邊、機身折斷浮在海中，機尾不知去向。

地勤男司機墮海昏迷，由救護車送院搶救後不治。(陳永武攝)

民航處表示，香港國際機場今日（10月20日）凌晨約3時50分發生一宗事故。一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後出現偏離情況滑出海面。空管人員已即時按既定機制，通知機場管理局及其他救援單位。初步資料顯示，機上4名機組人員已獲救送院，另外兩名地面工作人員受事故影響墮海。北跑道因事件關閉，南跑道及中跑道將繼續維持運作。

民航處表示高度關注是次事件，正與有關機場單位包括相關航空公司跟進，並已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。