機場貨機衝落海｜機師沒發出求救訊號 機管局︰正常唔會轉出海邊
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
香港國際機場今日（20日）發生奪命航空事故，涉事貨機UAE9788從杜拜來港，4名機組人員無受傷，兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治。
機管局及民航處今早（20日）聯同各政府部門召開記者會交代情況，指涉事貨機在降落前沒有發出任何求救訊號，航班離開正常路線後，指揮塔曾嘗試以無線電聯絡機師，但沒有回應。機管局機場運行執行總監姚兆聰指︰「正常飛機點都唔會轉出去海嗰邊。」
▼現場直擊貨機情況▼
+7
涉事貨機在降落前無發出任何求救訊號
機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，昨夜天氣不錯，適合航班升降，而涉事貨機人員在降落前沒有發出任何求救訊號，其後飛機安全降落，並滑行到至跑道的一半，突然轉左衝出鐵絲網，繼而撞到巡邏車並墮海，因此發生事故的原因仍要調查。
指揮塔嘗試以無線電聯絡機師沒有回應
民航處總航空交通管制主任（技術及發展）容榮樂補充指，涉事貨機機師降落前曾與指揮塔通過無線電聯絡，當時已提供降至北跑道「07L」的正確指示，其間機師沒提出需要協助，而貨機突然轉向期間，指揮塔曾嘗試以無線電聯絡機師，但沒有回應。
機管局︰正常飛機點都唔會轉出去海嗰邊
至於涉事貨機的降落路線是否合理？姚兆聰強調，滑行道是一條直路，有固定的標示指示飛機降落後滑行，因此涉事客機採用的路線並不正常，「正常飛機點都唔會轉出去海嗰邊。」
▼死者家屬趕抵醫院▼
▼4機組人員送院▼
+5
