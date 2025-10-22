上市醫藥公司財務總監挪用集資資金　兼洗黑錢50億　判監7年8個月

一名案發時擔任上市醫藥公司財務總監及公司秘書的45歲本地男子，懷疑於2015年至2018年間非法挪用公司集資得來的38億資金，並用兩個銀行戶口，清洗高達港幣50億元黑錢，涉及兩項洗黑錢罪。高等法院最終判處該名男子監禁7年零8個月，同時禁止他在未來12年擔任公司董事職務。



商業罪案調查科訛騙案調查組總督察韓成昊。

稱集資38億元 興建新醫院、醫療中心及擴展物流業務

事發於2015年，當時一間在香港聯交所上市的醫藥公司，透過公開招股及發行可換股債券，在市場上籌集約港幣38億資金。當時公司聲稱籌集所得的開支會用作營運用途，包括興建新醫院、醫療中心、以及擴展物流業務。惟該公司於2016年年尾因審計報告異常，暫停股份在聯交所交易，其後於2019年初，該公司被入稟清盤 ，同年警方收到近100名投資者報案，指公司帳目出現異常情況，可能有管理層非法挪用公司資金，商業罪案調查科遂接手調查案件。

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察韓振光。

挪用38億元 轉移至多個高層人員控制的銀行户口

警方由2019年接報後，隨即深入調查，發現有關上市公司在2015年透過公開招股及發行可換股債券籌集港幣38億元後，未有將資金用於公告及發售文件所聲稱的營運用途，有人將資金轉移至多個由上市公司高級管理人員控制的銀行户口，當中牽涉個人名義、本地公司及海外公司名義開設的戶口。

警方調查發現，所牽涉的公司並非該上市公司旗下的子公司，亦不是財務會計紀錄中有記載的合法生意夥伴。因此，警方相信有公司高級管理人員，以欺詐手段透過集資獲得投資者資金，並且非法挪用有關資金。

大部分資料轉入被告兩個銀行戶口

警方分析資金流向後，發現集資所得的港幣38億資金，有一大部份資金轉移至兩個可疑戶口，其中一個户口是被告作為唯一董事及股東的一間英屬處女群島註冊公司在港開設的銀行戶口，另一個户口則是被告名下的香港銀行戶口。

多年來用兩戶口清洗50億元黑錢

警方分析後發現2015年至2018年間，被告利用上述兩個銀行戶口，清洗高達港幣50億元懷疑犯罪得益。此外，警方致力追尋犯罪得益的去向，並就被告約港幣2,000萬元財產，包括銀行戶口結餘、股票、保險及物業，發出不予同意通知書等行動，防止相關資產被轉移。上市公司清盤人正透過民事程序，嘗試取回部份資產，警方將會向高等法院提出充公剩餘的資產。

警方指出，事件已事隔多年，加上案件涉及大量持份者，包括投資者、監管機構、金融機構、清盤人及公司管理層，警方為了解每一個財務交易當中的緣由及交易背後是否有合法目的，需要翻查大量公司文件及財務記錄，並就不同公司帳戶內的龐大資金流向，進行全面和深入的分析。

案中被告多番利用離岸公司開設的銀行帳戶，將資金由香港轉去其他司法管轄區，大大增加案件的複雜性及調查難度。因此警方需要用長時間分析及搜集證據，經過抽絲剝繭之後，最終成功將被告人起訴及定罪。警方正繼續通緝案中其他主腦，將循一切途徑將他們緝拿歸案。

判監7年8個月 禁止擔任公司董事12年

法庭判刑時考慮到涉案金額巨大，大量投資者受影響，違反信託元素，案件有跨地域性質，亦影響香港作為國際金融中心的聲譽，而被告受過高等教育，為本地執業會計師。法庭最終因應案情，採用11年零6個月的監禁刑期量刑起點。由於被告認罪，所以獲得扣減刑期，最終被判監禁7年零8個月。因應控方申請，法庭亦批出一個取消資格令，禁止被告在未來12年擔任公司董事職務。

警方相信，判刑能夠有效向社會大眾，特別是向公司的高級管理人員或財務專業人士，發出一個清晰的訊息，提醒他們不能非法挪用公司資金，亦不要利用財務上的知識欺詐投資者或進行洗黑錢活動。警方提醒投資者在進行有關投資時，需仔細考慮相關風險，包括在決定投放資金前，需要切實了解有關公司的業務及財務狀況。