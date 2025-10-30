41歲男帶620支私煙抵港遭海關拘捕　被判監逾2個月及罰款

海關於10月24日在落馬洲支線管制站，截查一名41歲抵港男旅客，並在其身上及個人行李內，檢獲620支未完稅香煙，估計市值約3,000元，應課稅值約2,000元。



該名旅客被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》（《條例》），今日（10月30日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁2個月零10日，以及罰款2,000元。



涉案41歲男旅客被搜出620支未完稅香煙，今日（10月30日）在粉嶺裁判法院，被判處監禁2個月零10日及罰款2,000元。（海關提供）

海關對判刑表示歡迎，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。