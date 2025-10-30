27歲男被二次詐騙失$89萬 為「戀人」辦後事1年 現假警察助追討
撰文：凌逸德
警方在「守網者」專頁表示，一名27歲男子早前墮入網上情緣騙局，騙徒藉稱其網上戀人去世，着受害人支付費用為其辦理身後事。事主不虞有詐，兩日內轉賬近83萬元到指定戶口，直至騙徒失聯才方知被騙。
事隔一年，事主又收到自稱為「香港警務人員」的電話，對方訛稱騙徒已在韓國落網，韓國執法機構將聯絡他跟進。同日，事主接獲自稱「Green Korea Limited」韓國社企組織電話，稱可以協助他追回被騙款項，但要支付服務費。事主再信以為真，按騙徒指示，轉賬超過6萬元到對方指定帳戶。有人食髓知味再不斷催促索取更多服務費。事主起疑，前往警署查證後，始醒覺再次受騙。
為免墮入二次詐騙陷阱，警方提醒切勿輕易相信任何聲稱可協助追討詐騙損失之人士或組織，或隨便透露騙案過程、聊天記錄、轉賬記錄等敏感資料。在尋求專業人士協助前，應充分了解對方背景及專業資格，並作多方面核實。對網上資訊、社交專頁或平台真偽有懷疑，可使用「守網者」網站(https://cyberdefender.hk)「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號。
