秀茂坪安禧街房協地盤男工高處墮斃　涉事地盤曾生冧天秤3死慘劇

秀茂坪發生致命工業意外。今日（11月2日）下午約3時20分，一名男工人從安禧街一個房協的建築地盤高處墮下，重創昏迷，工友大驚報警；惜救護員趕抵證實姓李（47歲）事主明顯死亡。據了解，事主從約9樓高的棚架位置跌落平台；警方將案件列作「工業意外」跟進；勞工處表示，已即時派員到場，正調查意外原因。



香港建造業總工會理事長周思傑表示，死者為搭棚師傅，事發時正在搭棚。他為家中經濟支柱，須供養長居內地的父母，另有一名已婚兄長。工會正嘗試接觸死者家屬提供協助，亦正了解大判是否有就星期日進行工程向當局申請。



警員到場調查。（羅日昇攝）

現場所見，涉事為「安達臣道石曠場R2-2號」地盤，房協貼出告示，指今年6月18日已與之前的總承建商「精進建築有限公司」終止合約。該地盤於2022年9月7日，曾發生3死6傷天秤倒塌意外。地盤內3部天秤在未有吊運物件的情況下倒塌，壓中下方數個臨時貨櫃辦公室，貨櫃內3名工人被壓住，2人當場死亡；1人昏迷送院後亦不治。

去年4月30日，警方就事件拘捕「精進建築」的時任項目經理，他被控以3項誤殺罪。他亦與另外3人及4間公司，被屋宇署票控9項「進行工程方式導致有人受傷/財產損毀」罪，案件押後至2026年1月23日再訊，因要待誤殺案在高院審結才處理。

由於「精進建築有限公司」所承辦的地盤工程屢生意外，發展局聯同屋宇署於今年5月22日拒絕其續牌決定，並於6月20日將「精進建築」從一般建築承建商的註冊名冊中除名，當日起不可再進行《建築物條例》下任何建築工程。

資料顯示，政府早年先後將安達臣道前石礦場的7幅私樓用地，轉為興建公營房屋，並由房協及房委會各自負責部分項目。房協獲得其中3幅用地，涉及2,800伙，除涉事R2-2地盤外，還有R2-3號及R2-4號地盤，R2-5號則是安楹苑，當中以R2-2地盤屬規模最大。

涉事R2-2地盤屬房協資助出售房屋項目，位於石礦場新區西面最出的位置，地勢較高。此項目2020年時，已補地價19.7億元，每呎補地價約2,626元，將興建兩座21層高及3座15層高的住宅大樓，涉及約1,403伙，另連一座兩層高幼稚園，預計今年年底才落成。