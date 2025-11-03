入境處打擊裝修黑工拘21人　12內地漢日收數百元佐敦商廈開工

入境處過去一周在全港多區展開代號「促進」及「匯力」反非法勞工行動，重點打擊裝修及建造業的黑工，拘捕19名以內地訪客身份來港的黑工和2名僱主。其中12名非法勞工今日（3日）在佐敦一個裝修中的商廈單位被捕。



入境處調查顯示，該批非法勞工以日薪300至600元，在單位從事不同工種的裝修工作。處方對被捕黑工是否持有提供裝修所需的專業資格「感到有疑問」，形容他們提供的服務「毫無質素保障」。



入境處在佐敦一商廈一個裝修中單位，拘捕一批非法勞工。（羅日昇攝）

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑表示，近期處方關注裝修建造業黑工情況，於10月27日至11月3日，進行一連串反非法勞工行動，重點打擊裝修中單位及建築地盤的黑工，拘19名黑工及2名僱主。

被捕黑工均為男性（33至58歲），以內地訪客身份入境，全部是在裝修中單位截獲，入境處會調查背後是否涉及集團操控。至於2名被捕男僱主均是香港居民，分別36歲和53歲。

入境處在佐敦一商廈一個裝修中單位，拘捕一批非法勞工，並檢走裝修工具等證物，入境處特遣隊副指揮官巫泉傑（右三）交代案情。（羅日昇攝）

其中12名黑工是於今日，在佐敦一商廈一個面積約1萬呎的裝修中單位被捕。入境處特遣隊人員經深入調查及情報分析後，鎖定該個單位，到場拘捕該批黑工。

調查顯示 ，涉事黑工以日薪300至600元，在涉事單位分別任職木工、水電、泥水及冷氣工。巫泉傑指，入境處對被捕黑工是否持有提供裝修所需的專業資格「感到有疑問」，形容他們提供的服務「毫無質素保障」，呼籲消費者或僱主要確實確保是聘用合法的人，以保障自己及所有人。

巫泉傑稱，入境處會嚴肅跟進，並繼續追查涉聘用非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。處方亦會繼續果斷執法，及不定時突擊巡查，杜絕不法分子混入地盤非法工作。

入境處在佐敦一商廈一個裝修中單位，拘捕一批非法勞工，並檢走裝修工具等證物。（羅日昇攝）

+ 3

巫泉傑續稱，入境處密切關注非法勞工活動相關趨勢，適時採有力及具取針對性的執法行動，打擊各行業非法勞工，保障本地勞工市場。他提醒僱主必須確保僱員是合法受僱；地盤保安及物管人員亦應多加留意進入地盤及裝修地點的人的身份。巫泉傑補充，若發現有非法勞工在建築地盤工作，地盤主管亦屬犯罪，可被罰款35萬元。

入境處強調，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

入境處於10月27日至11月3日，在全港多區打擊裝修及建商業的非法勞工，巡查多個建築地盤和裝修單位，合共拘捕21人。（入境處提供）

另外，僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線3861-5000、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。