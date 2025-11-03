海關落馬洲截貨車檢$83萬子宮頸癌疫苗、採血管等　59歲司機囚3月

海關早前根據風險評估，在落馬洲管制站截查一輛報稱載有美髮髮夾的出境貨車，在貨斗內發現一批未列艙單的貨物，包括240支人類乳頭瘤病毒疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）、96粒藥劑產品、100支採血管、3部手提電話及120粒保健產品，估計市值約83萬元。



該車59歲司機被捕，今日（11月3日）在粉嶺裁判法院因違反《進出口條例》（第60章）中，企圖輸出未列艙單貨物及並非根據及按照出口許可證的規定而輸出禁運物品罪名，被判監禁3個月。



海關在涉案出境貨車，檢獲240支人類乳頭瘤病毒疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）、96粒藥劑產品、100支採血管、3部手提電話及120粒保健產品，估計市值約83萬元。（海關提供）

海關歡迎裁決，認為監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人士輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。任何人在沒有有效出口許可證下出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。