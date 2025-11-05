JPEX｜警控林作陳怡等16人包括6核心成員　國際刑警追緝3主腦骨幹

虛擬資產交易平台JPEX案有新進展，警方將落案起訴16人，消息指包括林作及KOL陳怡。警方自2023年展開拘捕行動，至今已拘捕80人，今次正式落案檢控6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所（OTC）的負責人及協助宣傳網紅，以及3名傀儡戶口持有人。此外警方鎖定已潛逃海外的2名主腦及1名骨幹成員身份，並透過國際刑警發紅色通緝令。



商業罪案調查科總警司黃震宇交代案情指，今日及較早時落案起訴16人，當中6人是集團核心成員，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」，以及法例第615章《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；7人是加密貨幣場外交易所（OTC）相關人士，被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地及或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢」。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方已掌握核心成員的身份及證據，並會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。

商業罪案調查科總警司黃震宇（左）及高級警司孔慶勳（左）交代案情。（羅日昇攝）

警透過國際刑警發紅色通緝令 追捕2主腦及1骨幹成員

由於部分涉案者在警方拘捕行動前已潛逃海外，警方透過國際刑警發紅色通緝令，追捕兩名在逃集團主腦及一骨幹，警方會繼續與國際刑警及海外執法機構緊密合作，全力緝捕在逃者。

JPEX虛擬資產交易平台於2020年初成立，利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅KOL等渠道廣泛宣傳，標榜「低風險高回報」，吸引大投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，大部客戶無法提款做成大額損失。調查發現JPEX將客戶的資產轉走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗。部份JPEX相關被捕人士的銀行戶口亦出現大量不明來歷收入，購入名貴汽車、持有大量現金、金條等。

警透過國際刑警發紅色通緝令追捕2主腦及1骨幹成員。（羅日昇攝）

警調查兩方向：查找幕後主腦及追截贓款

警方調查分兩方面，一是查找幕後主腦及涉案的角色，二是追截贓款。案發至今，從無公司或個人承認為JPEX真正營運者，所以警方要作大量調查釐清幕後主腦、核心成員或共犯。過去兩年，警方向大量受害人和證人調查及錄取口供，分析大量文件，包括公司注冊、銀行交易文件及交易紀錄，亦對大量電子設備進行法證檢測及分析，釐清不同人的角色及搜集犯罪證據。

此外，案件涉大量銀行帳戶及加密貨幣帳戶，警方要花大量時間分析及調查JPEX運作模式及犯罪得益流向。有別於傳統金融詐騙，此案涉及新興虛擬貨幣交易市場，亦涉及大量加密貨幣轉移，警方因此要聯同多個領域的專家及證監會合作，務求將案件查到水落石出。警方會繼續與證監會合作，維護市場廉潔及穩健。

警首引《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》控告部分被捕人

警方在本案首次引用2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條，控告部分被捕人。條例指出，任何人為誘使另一人訂立虛擬資產的協議，而作出任何欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一直定罪可判罰款100萬元及監禁7年。

+ 4

加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

《香港01》致電林作及其經理人欲查詢，二人均關機，未能聯絡。

保安局於今年4月10日指，截至今年2月28日，警方就JPEX案共接獲2,636人報案，涉款16.16億元，其中1,311人已錄口供，666人不追究，659人未能聯絡。

警方共拘捕80人，凍結資產2.28億元，包括物業、名貴汽車、銀行戶口、現金等，案件仍繼續調查，包括正就不同涉案人涉及的證據向律政司徵詢法律意見。

▾▾2023年9月陳怡被捕▾▾

2023年證監會點名警告「JPEX」有六大疑點。（資料圖片）

2023年證監會點名警告「JPEX」有六大疑點

2023年9月13日證監會點名警告加密貨幣平台「JPEX」有六大疑點，包括它聲稱持牌，正在向證監會申請牌照，但事實是從無遞交申請；JPEX部份產品宣稱極高回報，又靠網路紅人KOL，以及場外找換店（OTC）宣傳配合虛假宣傳。其後警方展開一連串拘捕行動，當中包括經營找換店的KOL林作、陳怡、「幣少」助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子、KOL「湘湘」等。

JPEX從2021年開始，在香港街頭大賣廣告，但其實負面新聞不斷。從一開始宣傳是「來自日本」，但在日本從來無這間公司註冊。名字與日本交易所集團簡寫「JPX」相似，JPX要澄清，叫大家小心JPEX冒認。JPEX又聲稱與VISA合作出扣賬卡，VISA要發聲明否認。