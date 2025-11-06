「香港議會」黃振華被通緝 消息：警國安處帶走黃母到警署助查
撰文：凌逸德
出版：更新：
警方國安處於7月25日懸紅通緝19名在境外籌組、成立或參與「香港議會」的人士，包括袁弓夷及何良懋等人，涉嫌干犯《香港國安法》下的「顛覆國家政權罪」。消息指，警方國安處人員今早（6日）將黃振華的母親帶到旺角警署協助調查。至上午11時左右，黃母離開警署。
黃振華於2025年2月至6月期間，聯同他人參與一個名為「香港議會」的政權機關而發動「公投」選舉，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。黃於2024年12月8日離港，裁判官遂簽發手令通緝他歸案。
保安局局長鄧炳強於8月4日行使《維護國家安全條例》的賦權，在憲報刊登公告，指明16名被發出拘捕令正潛逃人士，包括何良懋、霍嘉誌等人，實施多項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」及「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」等，大部分人士會被「撤銷特區護照等」，至於個別人士還會被「暫時罷免董事職位」。
