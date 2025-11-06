假冒劉德華傳訊息誘買iTunes禮品卡 80歲資深「粉絲」被騙$12萬
撰文：凌逸德
警方在facebook「守網者」專頁表示，一名80歲老婦，早前收到假冒藝人劉德華的WhatsApp訊息，聲稱自己現居加拿大，但急需資金周轉，誘騙婆婆買iTunes禮品卡。
作為劉德華的資深「粉絲」，老婦不虞有詐，過去5個月期間，合共購買44張iTunes禮品卡，並告知對方禮品卡兌換碼，最終損失超過12萬港元。
警方提醒大家，男女老幼都有機會成為騙徒目標，必須多加關心身邊親友，尤其是老人家。如發現長者經常緊張望電話或頻頻過數，便要留神。如有懷疑，除向官方機構查詢外，亦可在守網者網站（https://CyberDefender.hk）使 用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」輸入可疑網址查證。立即下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
