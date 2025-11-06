JPEX落案｜林作保釋後再開腔：完全唔擔心　積極考慮開記者會交代

虛擬資產交易平台JPEX案，至少2,709人受害，涉款高達16億元。警方落案起訴16人，包括林作等多名網紅。林作今早（6日）在東區法院應訊，案件12月15日高等法院再審，他獲准以30萬元保釋，交出旅遊證件，不准離港兼每日報到。他離開法院時笑稱：「臭格好瞓過屋企！」



《香港01》其後再聯絡上林作，他十分積極面對官司，表示：「小弟從來都唔知擔心兩隻字點寫！」他又指，會與律師研討開記者會向公眾交代。



林作（中）今早（6日）由警車押送東區法院提堂。（黃偉民攝）

林作接受《香港01》電話訪問時指，現時正在休息，但知道公眾關注事件，會與代表律師研討下一步行動，「積極考慮開記者會，畀大家一個交代！如果有唔會等好耐，畀我抖返一日先。」

他強調自己「唔係最大鑊嗰個」，亦不會逃避，「我不嬲願意面對，唔會縮埋一邊唔回應，小弟從來都唔知擔心兩隻字點寫，絕對積極面對！」林作亦感謝母親與女朋友裕美，並指母親正由內地回港，裕美亦正在休息，「會同佢哋傾下計，有咩決定再同大家講！」

林作獲准保釋後，在女友裕美陪同下離開法院。（陳順禎攝）

警方在昨日（5日）的記者會中表示，截至昨午5時，共接獲超過2,709名受害人報案，涉及金額約16億元，至今80人被捕。被落案起訴的16人，除了主腦及核心成員，最備受關注的是配合宣傳JPEX平台的網紅，包括林作、陳怡及湘湘、YouTuber 「朱公子」、曾參加《全民造星》的Coingaroo總經理趙敬賢、Coingaroo營運總監區焯基。

其中涉及林作的案件共有8名被告，分別為：鄭雋熹（31歲）、蕭穎謙（28歲）、林作（35歲，無業）、陳穎怡（38歲，女，即網紅陳怡）、區煒基（31歲）、趙敬賢（25歲，店務助理）、梁綺湘（31歲，女）和何紀雯（28歲，女）。他們共被控33罪，包括串謀欺詐、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產和洗黑錢等。8被告中，除鄭雋熹不准保釋外，林作及陳怡准以30萬保釋，其餘5人准以5至10萬元保釋。

警方昨日（5日）交代JPEX案拘捕及起訴行動。（羅日昇攝）

林被控兩罪指涉作JPEX的虛假陳述

林作被控欺詐，以及屬交替的控罪的：欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產兩罪。林作所涉的欺詐罪指他於2023年7月8日至9月12日，作出以下的虛假陳述，包括：

1.JPEX已在多個司法管轄區取得牌照，以提供加密貨幣或虛擬資產交易服務，或從事加密貨幣或虛擬資產交易；

2.一直從JPEX成功提取資產；

3.掌握一般人士無法獲得的JPEX相關資訊；

4.透過JPEX投資指明的虛擬資產，將可賺取一個指明百分率的回報。

控罪指林作出該些陳述，誘使受害人為了在JPEX作投資及交易，從而失去金錢或財產，導致受害人蒙受損失或不利，而林可獲益。

另一控罪指林作同期，為誘使他人訂立虛擬資產的協議，涉向該些人士罔顧實情，並作出欺詐或失實陳述。

林上庭時神情憔悴 不時望向公眾席

林作今天由資深大律師清洪代表，林則穿黑色衛衣和長褲出庭，林作的女友裕美亦有到庭，林在犯人欄內不時望向女友所處公眾席的方向，神情憔悴。傳譯員向他讀出欺詐罪的控罪，他低頭看文件。傳譯員讀完該罪後，他稍為遲緩回答：「明白。」

控方反對鄭鄭雋熹保釋

控方反對鄭雋熹保釋，其他被告則不反對。鄭有申請保釋，裁判官聽取陳詞後不批准其申請。另外7名被告則准保釋，除提供保釋金外，他們亦需遵守其他保釋條件，包括不准離港和不可接觸控方證人等。

餘下8被告 1人早前已被起訴

警方昨透露案件共涉16名被告，除林作案的8人外，餘下8人分為8案處理，由於其中一名被告早前已被起訴，該案亦已轉介至區域法院，餘下7案同於今日在東區裁判法院提堂，全部押後處理。

案件編號：ESCC2864/2025