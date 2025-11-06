荃灣私樓單位淪私煙倉　海關拘管倉男檢$338萬私煙

海關表示，昨日（5日）在荃灣一私人屋苑單位，搗破一個懷疑未完稅香煙的儲存倉庫，檢獲約75萬支私煙，估計市值338萬元，應課稅值約240萬元，並拘捕一名涉案男子，懷疑負責管理單位內的私煙作出售用途。



海關相信，是次行動已經搗破了一個主要供應私煙給荃灣一帶的私煙儲存倉庫同埋分銷中心。



行動中，海關搗破一個位於荃灣私人屋苑的私煙儲存倉，檢獲約75萬支私煙，估計市值338萬元，應課稅值約240萬元；並拘捕一名涉案男子。（海關提供）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組蔡卓勤督察稱，關員於昨日在荃灣進行一個反私煙行動，其間在一個私人屋苑內截查一名可疑男子，隨後押解男子到附近住所進行調查。人員在單位內，檢獲約75萬支懷疑私煙，並隨即拘捕該名男子。

行動中，被捕30歲非本地男子，報稱無業，他懷疑負責管理單位內的私煙在出售用途，案件將在明日（7日）於西九龍裁判法院提堂。

海關相信有犯罪集團為了減低風險，利用私人屋苑保安嚴密的地理環境，將私煙收藏在屋苑單位內，試圖避人耳目，增加海關人員的調查難度。海關續稱，是次行動相信已經搗破了一個主要供應私煙給荃灣一帶的私煙儲存倉庫同埋分銷中心。

海關強調會繼續調查私煙的來源，不排除會有更多人被捕。買賣私煙屬違法，根據應課稅品條例，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或者透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，或網上表格舉報懷疑私煙活動。