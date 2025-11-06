警務處代表首出席東盟警察首長會議 冀鞏固打擊跨境罪案能力
撰文：凌逸德

香港警務處在11月3日至6日隨國家公安部所帶領的代表團，首次出席於泰國曼谷舉行的第43屆東盟警察首長會議，聚焦討論「協作行動：打擊詐騙、保護民眾」議題，並藉此深化與國際夥伴合作，鞏固香港警隊打擊跨境罪案的能力。
會議匯聚東南亞國家聯盟（東盟）成員國的高級警官、對話夥伴和國際執法觀察員，交流最佳做法，並訂定合作框架，共同致力採取措施，增強共同打擊跨國犯罪的能力，確保地區安全。
香港警務處刑事及保安處處長陳東與兩名同行人員除出席會議外，分別與澳洲、柬埔寨、印尼、意大利、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、韓國，以及越南的執法機構代表會面，並先後與緬甸警察局局長Win Zaw Moe、印尼國家警察局國際關係部門主管Amur Chandra J. B.、澳洲聯邦警察局副局長Lesa Gale，以及馬來西亞皇家警察副警務督察長Tan Sri Ayob Khan Bin Mydin Pitchay舉行雙邊會議，就打擊詐騙深入交流，推動協作打擊罪犯，加強保護民眾。
香港警隊將持續發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，透過不同的國際警務組織平台，包括國際刑事警察組織，推動警務創新與區域執法協作，強化與不同國家和地區，特別是亞洲的執法機構聯動，為維護全球和地區安全作出積極貢獻。
