重案組旺角截可疑車帶走一男　據悉與海關遇襲有關　但非斬人疑兇

有海關人員昨日（6日）下午在土瓜灣執行緝毒行動期間，被目標男子持菜刀襲擊，3名海關人員中刀受創，疑兇乘機逃脫。警方重案組介入調查事件。直至今日（7日）凌晨近1時，警方西九龍總區重案組探員、聯同大批西九龍衝鋒隊人員，驅車至旺角亞皆老街先達廣場對開，截停一輛白色七人車，帶走車上一名男司機。據悉，事件懷疑與海關人員遇襲案有關，但被帶走男子並非斬人疑兇。



據了解，警方西九龍總區重案組第二隊人員，正追緝一名年約38歲、高約1.75至1.8米男子歸案，疑人犯案時穿黑色T恤、綠色短褲、黑色波鞋。

警員帶走七人車內一名男司機助查。(李家傑攝)

警方較早時表示，警方於6日下午5時09分接獲相關部門人員報案，指於土瓜灣道80M號一單位進行搜查期間，一名疑人拒絶合作、並懷疑以一把刀襲擊3名公職人員，疑人其後逃去。

海關人員在迷你倉內檢走大批懷疑毒品及證物。(梁偉權攝)

警員接報到場，在該單位內檢獲5把懷疑仿製槍械、及一批懷疑毒品，檢獲的毒品總市值金額有待點算。人員亦在上址一梯間，檢獲一把長約30厘米的刀，懷疑與案有關。經初步調查，案件列「傷人」、「販運危險藥物」及「管有仿製槍械」，交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。3名公職人員分別手腳受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

有便裝執法人員在停車場內把守。(李家傑攝)

其中一名受傷關員倒臥地上，右前臂大量出血，地面遺有大灘血跡，多名救護員即場為其止血及包紮。

另一名受傷關員則坐地待援，他用急救用品按着左膝的傷口，面露痛苦之情。