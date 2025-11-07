海關捱斬現場曝光｜電梯大堂遺血跡　屋內極凌亂　窗花窗戶被打開

有海關人員昨午（6日）在土瓜灣定安大廈執行緝毒行動期間，被目標男子持菜刀襲擊，3名海關人員中刀受傷，疑兇反鎖自己在屋內並乘機逃脫。警方重案組介入調查，在區內一個迷你倉搜獲大批懷疑海洛英，今日（7日）凌晨警方在旺角及九龍城拘捕兩名涉案人士，涉嫌安排接送疑兇，疑兇至今仍然在逃。



《香港01》記者今日（7日）回到定安大廈5樓案發現場，發現電梯大堂地面遺有血跡；涉事單位的鐵閘被鐵鏈鎖起，木門被毀，單位內凌亂不堪，走廊位置雜物佈滿一地，儲物箱被翻倒，又有一些損毀的木板。另外，在單位末端可見一幅窗花沒有上鎖，而窗戶被推開。



單位內凌亂不堪，雜物佈滿一地。（翁鈺輝攝）

單位末端可見一幅窗花沒有上鎖，窗戶被推開。（翁鈺輝攝）

案發電梯大堂地面遺有血跡。（翁鈺輝攝）

疑兇單位鐵閘被鐵鏈鎖起。（翁鈺輝攝）

案發於昨日（6日）下午5時09分，警方接獲報案，指土瓜灣道80號定安大廈，有人持刀斬傷3名男子，其中2人腳部受傷、1人手傷，所有傷者清醒被送往伊利沙伯醫院治理。疑兇仍未落網。據了解，受傷海關人員包括一名29歲督察、其左膝中刀，有4厘米長傷痕；一名42歲高級關員則右手有兩處中刀，各長10厘米；另一名36歲關員，右手、左膝及右腳均中刀，3處傷痕同長約10厘米。

其中一名受傷關員倒臥地上，右前臂大量出血，地面遺有大灘血跡，多名救護員即場為其止血及包紮。

另一名受傷關員則坐地待援，他用急救用品按着左膝的傷口，面露痛苦之情。

消息稱，海關登樓往上址一單位進行掃毒行動，期間一名可疑男子從目標單位步出，人員即時上前截查，將該名男子帶入屋後，有人即時發難，伺機拿起菜刀向關員施襲擊，其後再反鎖自己在屋內。

關員見狀，立即要求警方協助，反恐特勤隊及衝鋒隊人員趕抵破門入內，發現疑兇已攀窗從天井逃去，人員其後在後樓梯，尋獲懷疑涉案菜刀。

人員在大廈後樓梯檢獲懷疑涉案利刀。（梁偉權攝）

警方在斬人案發單位內，除檢獲毒品亦起獲5支懷疑仿製槍械。警方西九龍總區重案組第二隊人員，正追緝一名年約38歲、高約1.75至1.8米、犯案時穿黑色T恤、綠色短褲、黑色波鞋的男子歸案。

海關人員在迷你倉內檢走大批懷疑毒品及證物。(梁偉權攝)

+ 4

及後，海關和警方在區內一個迷你倉，搜獲大批懷疑海洛英毒品。另外，據知疑犯將其座駕停泊在案發現場附近、另一個屋苑的停車場。直至今日（7日）凌晨時份，仍有便裝執法人員在停車場內把守。

有便裝執法人員在停車場內把守。(李家傑攝)

直至今日（7日）凌晨近1時，警方西九龍總區重案組探員、聯同大批西九龍衝鋒隊人員，驅車至旺角亞皆老街先達廣場對開，截停一輛白色七人車，帶走車上一名男司機。據悉，事件懷疑與海關人員遇襲案有關，但被帶走男子並非斬人疑兇。

警員帶走七人車內一名男司機助查。(李家傑攝)

+ 3