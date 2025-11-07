銀行職員受賄助批政府中小企貸款　廉署聯警方拉32人涉款$1.4億

有中介公司招攬中小企業負責人申請政府的特惠貸款，包括「百分百擔保特惠貸款」、「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」，有銀行職員更加受賄對虛假文件「隻眼開隻眼閉」，甚至加快審批，涉及貸款高達1.4億。廉政公署聯同警方採取聯合行動，一共拘捕32人，當中13人是前線銀行職員，涉及10間不同的銀行。



廉政公署執行處首席調查主任余顯麗簡述行動稱，廉署聯同警方在上月30日和31日採取代號「旗鼓」的聯合行動，打擊以貪污手段詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」、「八成信貸擔保產品」及「九成信貸擔保產品」的貸款。涉案28宗申請涉及22間中小企業，貸款額達1.4億元，整個行動共拘捕32人，牽涉10間銀行的前線職員、中介公司及公司董事等。

廉政公署執行處首席調查主任余顯麗。（黃偉民攝）

她指出，由廉署拘捕的25人（20男5女）年齡介乎31至63歲，其中13人是銀行前線職員，來自10間不同的銀行，部分人被捕時已經離職；7人是中介公司負責人，部份人是前銀行職員，有人是互相認識，以及5名涉案人士；牽涉賄款約50萬元。廉署搜查多個辦公室及住所，撿獲一批銀行文件及相信是賄款的逾20萬元現金。

中介公司操控整個流程：招攬東主、行賄銀行職員

余顯麗續指，中介公司操控整個申請過程，一手包辦招攬東主、行賄銀行職員、開立銀行戶口、提交貸款申請文件、到銀行批出申請貸款的處理。廉署發現涉案中介在過去3年招攬不同人士假扮中小企僱主，向銀行申請政府擔保的各類型貸款，但涉案中小企業大都並無實質業務，甚至是空殼公司。

銀行職員收貸款6%作報酬 對虛假文件視而不見

受賄的銀行職員對有問題的申請「隻眼開隻眼閉」，甚至對虛假文件視而不見，加快審批。舉例其中一個案，銀行職員收6%報酬，該申請是120萬元，他獲得7萬元。而參與不法勾當的傀儡中小企亦會獲分貸款額約5至7%，餘額會由中介據為己有。今次行動涉及的申請貸款總額為1.4億元，當局已成功截停部份審批個案及放款，調查仍然進行，不排除有進一步的執法行動。

對於事件牽涉10間銀行的13名前線銀行職員，余顯麗認為是個別行為操守有問題人士，銀行業仍然非常廉潔。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察何潤賢。（黃偉民攝）

警拘7名貸款申請人 涉提交虛假文件 誇大營業額

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察何潤賢簡報警方的行動稱，商罪科與港島總區重案組於10月30及31日拘捕4男3女，年齡介乎31至66歲，分別是9間物流、電子產品及日常生活用品等貿易中小企的董事，搜查其辦公室及住所，檢獲一批文件、銀行卡及電子設備等。

8間公司申請5,000萬貨款 短時間被提取 沒按時還款

被捕人以借貸人身份申請「百分百擔保特惠貸款」，並向銀行交虛假文件，包括強積金記錄、稅單、公司租約文件及稅單等，誇大其營業額,，但實際上是空殼公司。其中8間公司成功申請5,000萬貨款，部份貸款於短時間內被提取，亦沒有按時還款。

他提醒市民，不要因為一時貪念而鋌而走險，作出違法行為騙取或協助騙取貸款。串謀詐騙、欺詐及行使虛假文書均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

香港按證保險有限公司中小企融資擔保計劃業務運作副總裁莫愛蘭。（黃偉民攝）

香港按證保險有限公司中小企融資擔保計劃業務運作副總裁莫愛蘭表示，政府分別在2012年及2019年提供8成及9成擔保產品，目的是幫助中小企業從參與計劃的銀行取得貸款，應付其業務需要。另外，2020年4月疫情初期，又推出有時限的「百分百擔保特惠貸款」，目標是紓解受疫情打擊的中小企業因，減少企業倒閉及裁員。「百分百擔保特惠貸款」已於去年3月底屆滿。

截至10月底，8成及9成擔保產品一共批出4.7萬多宗申請，合共累計惠及2.4萬多個企業及超過40萬名相關僱員；「百分百擔保特惠貸款」亦批出超過6.7萬宗申請，惠及累計4萬多家企業及超過40萬名相關僱員。

為令這項措施能夠真正惠及有需要的企業，按證保險公司會全力支持執法，繼續與執法機構及銀行業界緊密合作，分析可疑個案的特點及辦案手法，按實際情況與銀行研究加強在信貸審批前的盡職審查及監控機制，防止類似事情的再次發生，如發現任何違法行為定必會向執法機構舉報。