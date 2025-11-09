有片｜西貢東壩綠Van被包車　群眾排長龍鼓譟　小巴公司親解原因

西貢萬宜水庫東壩向來人潮洶湧，小巴站排長龍見怪不怪，但當乘客等到失去耐性時，眼見有其他人不用排隊便輕鬆登車離開，難免氣上心頭破口大罵。網上今日（9日）流傳一段影片，兩輛空載的9A專線小巴停泊在小巴站對面，先後有旅客沒排隊便登車，引起排隊群眾起哄鼓譟，有女子向維持秩序的交通警員查問，獲告之小巴被「包車」。群眾難以接受，爆粗問：「有無搞錯呀喂？唔使排隊嘅？公共小巴嚟，唔係你私有！」、「公共小巴都包得㗎咩？」



據了解，事發於昨日（8日），警方當時有留意到相關情況，已向運輸署查詢並確認兩車均為包車。小巴公司負責人馮先生亦向《香港01》解釋，其公司10多年來均有提供合約租用服務，強調是在遵從運輸署的營運要求下，確保每小時有約4班班次後，才會容許客人預早在3天前包車，無奈昨日東壩達4000人次，候車人數之多，其公司車隊難以消化，公司已延長服務時間至8點，以確保所有旅客均獲接載離開。



片中所見，小巴站大排長龍，但站頭未見任何專線小巴前來接載群眾，但對開停了兩輛空載專線小巴。（網上影片截圖）

片中所見，小巴站大排長龍，但站頭未見任何專線小巴前來接載群眾，但對開停了兩輛空載專線小巴。排隊群眾中有港人，亦有內地人，他們眼見不斷有旅客毋須排隊便登上小巴，其中一名候車女乘客向警員了解後，獲悉兩小巴是「包車」。

群眾情緒激動並斥罵：「成個鐘呀排咗大佬！」、「有無搞X錯呀？」、「咁搞無人排隊㗎喎！」、「公共小巴嚟㗎點包車呀？你有錢包部巴士都得啦！」。

警員其後曾向兩車司機了解，但沒阻止旅客繼續上車，其後亦放行，兩輛小巴載客駛離，排隊群眾大為不滿：「叫佢落返車呀喂！」、「梗係唔可以，點可以包車，啲人等咁耐等幾粒鐘個啲！」

小巴公司負責人馮先生接受《香港01》電話訪問時解釋， 公司9號線、9A線均提供包車服務，屬合法並獲得運輸署批准，只要公司滿足營運上的要求，即每日固定的時間內，班次要達到規定的數量。租賃人通常是學校或團體，需要提前3天申請包車，支付費用並開出 收據才能進行。

他強調，公司有遵從運輸署的營運要求後，才提供包車服務。公司共有63輛小巴，其中有大約40輛要做西貢、彩虹、海下那些路線，並調動其餘近20輛車支援9A，佔了公司三分之一的資源。

然而，近年西貢萬宜水庫人潮急增，以昨天為例，單日有4000多人使用其小巴服務，「佢哋排隊嘅時間長，係因為太多人嘅關係，唔係因為班次嘅關係，有滿足運輸署嘅章程」。另外，公司承諾運輸署的服務時間僅到晚上7點，但因為知道東壩仍有很多人未能離開，司機一直工作到近晚上8點才能收工，「我哋啲車係冇停過，做到條龍清晒，最後一個人上咗車，影返張相交畀運輸署，話東壩入面嘅人完全清空，依家我哋正式收工。我哋每個星期六日都會咁樣匯報畀運輸署。」

他坦言，2018年開始營運9A線，因當時旅客漸多，運輸署要求其公司開新路線疏導旅客，起初僅在周日下午3至5時提供服務，但6年時間便變成「旅遊超級景點」，每周六、日都3000至4000人次，「一個小巴公司要全權負責個運輸係比較吃力」，然而，該處行車路窄及多彎位，道路硬件配套難以容許巴士行駛，即便是運輸署曾嘗試找巴士公司安排巴士載客，但因路窄彎多而未能成功。

《香港01》正向運輸署了解事件。