長沙灣元州邨雙屍｜患病弟斷食昏迷　兄服藥自殺　兩人陳屍睡床上

長沙灣揭發雙屍命案，一對59歲及67歲的兄弟，被發現陳屍在元州邨元樂樓的單位內，屍體已經腐爛。



兩名死者均姓楊，分別67歲和59歲，為兄弟，楊弟有病患紀錄，楊兄曾有自殺傾向。消息稱，單位內共發現3份遺書，楊弟上月底開始不進食不喝水，數日後昏迷，沒有呼吸脈搏；楊兄於上周四（6日）用啤酒吞服大量藥物尋短，並交帶居於深圳的長兄跟進身後事。有鄰居稱，於去年聖誕節後未曾見過死者二人，期間未聽聞爭吵聲。



警方封鎖現場調查。（翁鈺輝攝）

警方正調查事件，案件列作「自殺」及「屍體發現」，檢走杯、啤酒罐、銀行存摺及文件等證物，案件交由深水埗刑事調查隊十隊跟進。

社會福利署回覆《香港01》查詢，表示非常關注事件；當區綜合家庭服務中心社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，兩名死者並非社署社工跟進個案。

社署呼籲市民無論面對任何困難或壓力，都不應作出傷害自己或家人的行為。市民如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心／綜合服務中心的社工，或致電社署熱線2343 2255尋求協助。

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！

長沙灣元洲邨元樂樓發生雙屍命案。（翁鈺輝攝）

警方在場調查。（翁鈺輝攝）

仵工將兩具遺體移送至殮房。（黃煦緻攝）

警員檢走證物，包括杯、啤酒罐、銀行存摺及文件等。（黃煦緻攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288