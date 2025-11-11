長沙灣元州邨雙屍｜數日前已傳異味　區議員指事件不幸一宗都嫌多

長沙灣元州邨揭發雙屍案，一對分別67歲和59歲兄弟，被發現陳屍在元樂樓住所內，屍體已經腐爛，警方在現場檢獲遺書，將案件列作「自殺」及「屍體發現」。



深水埗區議員兼元州關愛隊副隊長陳偉明表示，案件揭發後，有街坊向他透露於數日前已開始聞到異味，惟「唔為意」，故沒有主動報案，陳形容事件「不幸，真係好不幸」，指同類事件「一宗都嫌多」。



長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟倒斃屋內，事件揭發後，有人在樓層電梯大堂放下插有香支的橙拜祭。（林振華攝）

《香港01》記者今午到事發樓層，涉事單位所在的走廊異味濃烈，電梯大堂有人放下插上香燭的橙拜祭。有居於同層另一側單位的街坊則表示，不覺有明顯異味；又稱不認識離世兄弟，但認為聞到臭味並報案揭發事件的保安「醒目」。

陳偉明稱，關愛隊上年度曾探訪過涉事家庭一次，解釋關愛隊服務，當時該家庭有「留低簡單嘅紀錄、資料」，惟印象中不常見到涉事兄弟，亦暫不清楚他們有沒有其他家人。陳又指，由於現場附近留有異味，相信有關方面會先安排清理環境。

長沙灣元州邨揭發雙屍案，深水埗區議員兼元州關愛隊副隊長陳偉明表示，關愛隊上年度曾探訪涉事家庭一次，並形容今次事件不幸。（林振華攝）

事發在今日（11日）清晨6時25分，元州邨元樂樓保安巡樓期間，發現一單位傳出異味，拍門良久無人回應，於是報案。消防到場破門入境，發現兩名男子倒臥單位，經救護員檢驗證實他們均已明顯死亡。

兩名死者均姓楊，分別67歲和59歲，為兄弟。消息稱，楊弟有自殺傾向。單位內共發現3份遺書，內容提及楊兄於上月底開始不進食不喝水，數日後昏迷，沒有呼吸脈搏；楊弟於上周四（6日）用啤酒吞服大量藥物尋短，並交帶居於深圳的長兄跟進身後事。

仵工將兩具遺體移送至殮房。（黃煦緻攝）

警員檢走證物，包括杯、啤酒罐、銀行存摺及文件等。（黃煦緻攝）

警方在場調查。（翁鈺輝攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288