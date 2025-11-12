長沙灣元州邨雙屍｜兩死者長兄由深圳回港認屍　不明尋短原因

長沙灣元州邨昨日（11日）揭發雙屍命案，一對67歲和59歲兄弟，陳屍在元樂樓住所內，屍體已經腐爛，警方在現場檢獲遺書，將案件列作「自殺」及「屍體發現」。今日（12日）兩名死者的長兄，由深圳回港辦理認屍手續，惟對他們尋短的原因並不了解。



兩名死者姓楊，同住在元洲邨元樂樓，他們的長兄則在深圳定居。事發後警方聯絡到長兄，今日早上他獨自到葵涌殮房辦理認屍手續，逗留約1小時離開。他表示不知道事件詳情，包括幼弟的病情等，對於身後事後安排，他暫時亦未有頭緒。

兩名死者的長兄在殮房認屍後離開。（黃學潤攝）

事發在昨日（11日）清晨6時25分，元州邨元樂樓保安巡樓期間，發現一單位傳出異味，拍門良久無人回應，於是報案。消防到場破門入境，發現楊氏兄弟倒臥單位，經救護員檢驗證實他們均已明顯死亡。

據了解，楊弟有病患紀錄，楊兄曾有自殺傾向。消息稱，單位內共發現3份遺書，楊弟上月底開始疑因病未有進食，數日後昏迷，沒有呼吸脈搏；楊兄於上周四（6日）用啤酒吞服大量藥物尋短，並交帶居於深圳的長兄跟進身後事。

仵工將兩具遺體移送至殮房。（黃煦緻攝）

警員檢走證物，包括杯、啤酒罐、銀行存摺及文件等。（黃煦緻攝）

警方在場調查。（翁鈺輝攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288