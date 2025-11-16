屯門九逕山意外｜死者行山攀石10年　間中嘗試懸崖峭壁「爆林」

一名愛好行山的姓李（43歲）男子，昨日（15日）離家獨自遠足，詎料一去不返，今午（16日）被發現陳屍於屯門九逕山，疑失足墮崖魂斷。



白頭人送黑頭人，死者父母悲慟不已。據親友透露，李男有約10年行山攀石經驗，時而獨行、時而結伴；偶爾歷奇嘗試懸崖峭壁甚至「爆林」。昨日他出門前通知家人往屯門行山，最終卻天人永隔。



政府飛行服務隊將事主遺體吊起，送往政府飛行服務隊總部。（fb/ 真.屯門友 Kevin Chan）

姓李（43歲）死者與父母等家人，居於觀塘一屋邨，生前未婚，從事文職。親友透露，李男閒時便會行山，一時獨自前往，一時偕朋友同行，「都行咗好多年，都有10年8年」。據悉，事主間中會行非正規路線，有時會行懸崖峭壁或「爆林」，有配備手套、帽及繩等裝備，過往沒發生過大意外。

親友續指，李男昨日有交帶前往屯門行山，故他遲遲未歸後報警求助，「佢出門口講過去屯門，facebook都有，所以先確定佢喺屯門。」惟最終事與願違，親友亦不清楚事發經過，確實出事原因仍有待警方調查。

救援人員在場搜救。（fb／真.屯門友 Cinvent Mal）

警方在今日（16日）早上8時許，接獲該名姓李（43歲）男子的家人報案，指他昨日（15日）離開觀塘翠屏道的住所後失蹤。警方、消防及政府飛行服務隊展開搜索，及至今午2時許，在屯門九逕山近麥理浩徑第十段，發現事主倒臥一樹上，已明顯死亡，遺體由直升機吊往政府飛行服務隊總部。

警方經初步調查後，相信事主懷疑由約5米高石崖失足，跌落樹幹之間身亡。案件列作「屍體發現」跟進，死因有待驗屍後確定。