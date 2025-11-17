西九EU大埔道截毒品車拘情侶　檢43粒依托咪酯煙彈及「冰」壺等

西九龍總區衝鋒隊昨日（16日）晚上約9時，於大埔道設置路障截查可疑車輛，期間發現一輛可疑私家車，上前截查後，在該車內檢獲43粒懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈、39支懷疑電子煙及一個懷疑「冰」壺，毒品總市值約24,600元。



該車姓袁（32歲）本地男司機，涉嫌「販運危險藥物」及「未獲授權而取用運輸工具」被捕；車內姓萬（33歲）本地女乘客，則涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。據了解，案中男女為情侶關係，被捕男子向人借車使用。



西九龍總區衝鋒隊昨晚（16日）在大埔道截獲涉案私家車，搜獲懷疑含有依托咪酯（前稱太空油）的電子煙彈、電子煙及「冰」壺。（警方提供）

警方重申，依托咪酯已被列為受管制危險藥物，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。