立法會選舉｜警拘2人　14歲少年貪玩偷1支旗　28歲男涉破壞7支旗

12月7日立法會換屆選舉臨近，警方繼續打擊任何意圖破壞選舉安全有序進行的違法行為，其中揭發有人偷取選舉宣傳旗幟或破壞旗幟。警方今午（20日）交代案情稱，分別於周一（17日）及今日（20日）接獲報案，指懸掛於啟德沐翠街及觀塘碧雲道的選舉宣傳旗幟，懷疑被盜竊或毁壞。警方調查兩案後，昨日及今日分別拘捕一名14歲少年及一名28歲男子，分涉「盜竊」及「刑事毁壞」。



秀茂坪警區刑事調查隊第七隊督察蔡福裕交代案情。（梁偉權攝）

秀茂坪警區刑事調查隊第七隊督察蔡福裕表示，周一接獲一名選舉候選人的助理報案，指在啟德沐翠街附近工作期間，發現一支懸掛在路邊的宣傳旗幟不翼而飛，懷疑被人取走。

秀茂坪警區刑事調查隊第七隊聯同牛頭角分區特遣隊隨即展開調查，翻查大量閉路電視，包括「銳眼計劃」的閉路電視系統後，成功鎖定一名疑犯身份，昨午在黃大仙區埋伏，在疑犯住所附近將其拘捕。被捕人為一名14歲男學生；蔡福裕指，調查相信他因一時貪玩而偷走選舉宣傳旗幟，他已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

觀塘警區刑事調查隊第一隊督察黃俊熹交代案情。（梁偉權攝）

觀塘警區刑事調查隊第一隊督察黃俊熹則表示，今早9時許，警方接獲途人報案，指碧雲道行人路上，有7支候選人推廣旗幟遭人惡意破壞。

人員隨即翻查附近大量閉路電視片段，迅速鎖定一名男疑犯，並於5小時內，即下午2時許，在灣仔區以涉嫌「刑事毀壞」，拘捕一名姓萬（28歲）男子，他已獲准保釋候查。

碧雲道行人路有7支選舉宣傳旗幟遭破壞，警方經調查後迅速拘捕一名男子。（梁偉權攝）

秀茂坪警區刑事調查隊第七隊督察蔡福裕（右）、觀塘警區刑事調查隊第一隊督察黃俊熹（左）交代案情。（梁偉權攝）

此外，警方亦留意到近日亦有年輕人因好奇心或一時衝動，而作出違法行為。警方強調，不論年齡大小，只要觸犯法律，亦有機會需要承擔相應的刑事責任。警方會繼續透過社區工作及教育宣傳，協助年輕人建立正確的法紀觀念，同時亦會果斷執法，維持社會治安。

警方提醒，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第2條，任何人以不誠實手段意圖挪佔或永久剝奪屬於他人的財產，即屬犯法，一經定罪，最高可被判監禁10年。市民切勿以身試法。

警方對任何人企圖干擾、破壞或擾亂立法會換屆選舉的行為採取零容忍態度，亦絕不姑息任何相關罪行。警方定必竭盡全力、嚴正執法，確保香港廣大市民能於12月7日安全、安心地投票，並確保整個投票過程井然有序。