警兩智慧出行方案獲資訊及通訊科技獎 「離場易」疏導90萬人見效
撰文：凌逸德
出版：更新：
警務處東九龍總區憑藉兩項智慧方案「離場易」及「觀塘智慧交通管理系統」，於眾多參賽作品中脫穎而出，勇奪2025年香港資訊及通訊科技獎「智慧出行（智慧旅遊）」及「智慧出行（智慧交通）」兩類別的銅獎。
兩項創新方案展示警方推動智慧警政的決心，同時促進跨部門協作。警方會繼續與各持份者合作，發揮創意，善用科技為市民締造更安全、更便捷的生活環境。
「離場易」是全球首個為遊客一站式顯示實時人工智能人流分析及綜合交通資訊的旅遊網站。自2025年2月推出，專為啟德體育園設計，已協助超過90萬名觀眾於前往體育園前計劃行程，在大型活動後高效、安全地離場。
另外，今年5月啟動的「觀塘智慧交通管理系統」以人工智能為核心，結合即時影像分析與仿真模擬運算，能夠實時監測交通流量及事故狀況，協助前線單位按實際情況靈活調動警力，提升相關行動效率，並優化運輸署的交通燈號系統，全面提升觀塘區的交通運作效率。
