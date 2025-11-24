珍惜生命｜筲箕灣避風塘現男浮屍 警調查證為25歲失蹤男
撰文：凌逸德
出版：更新：
筲箕灣今午（24日）發現一具浮屍。下午2時34分，警方接獲報案，指愛勤道筲箕灣避風塘對開，有一名男子在離岸約40米海面載浮載沉。救援人員到場救起，證實已氣絕身亡。
警員架起帳篷遮蓋屍體，經調查後相信死者為25歲姓陳男子，將安排為他驗屍確定死因。據了解，陳男上周五（21日）凌晨在筲箕灣愛德街露面後失蹤，其家人今日上午報警求助。警方在現場沒有檢獲遺書，但據知陳男生前受感情問題困擾。案件列作「屍體發現」處理。
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288
石鼓洲及南丫島對開接連現浮屍 分別為1女1男 警追查身份及死因有片｜長沙灣醉男疑與妻友爭執 賴死唔走拒受查 遭群警撳地拘捕旺角老婦被旅遊巴撞倒輾過 當場死亡 現場遺大堆紙皮假冒煤氣公司催交費偷資料盜用信用卡 一周40宗釣魚騙案涉$600萬