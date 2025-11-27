宏福苑大火災｜李家超：大災難　專注救援善後調查等四方面工作

大埔宏福苑周三（26日）發生五級火災，火勢至周四（27日）凌晨仍未救熄，已造成36人死亡、近279人失聯，另有29人留醫。行政長官李家超周三深夜，先後到設於大埔社區中心的臨時庇護中心，以及接收多名傷者的威爾斯親王醫院視察。他其後在威院見記者時，形容今次大火是「大的災難事件」，但指消防處處長評估本港有有足夠人手及能力控制和撲滅火災，他已指示消防處動用所有資源及人力全速救火，並表明政府所有資源都會全力支持今次救援工作。



另外，李家超對死者致以深切哀悼，並慰問死者家屬及傷者。他稱極度重視今次事件，已指示政府各部門及單位全力進行四方面工作，包括撲滅火災及救援被困居民、救護傷者、支援善後、以及全面調查。



大埔宏福苑五級火，特首李家超視察設於大埔社區中心的臨時庇護中心。（香港01直播截圖）

李家超在大埔社區中心逗留約15分鐘，先向工作人員了解庇護中心運作情況，之後到樓上探望暫時棲身於禮堂的宏福苑居民。至周三晚上約11時45分，李家超抵達威爾斯親王醫院探望傷者。

大埔宏福苑五級火，特首李家超視察庇護中心及醫院後見記者。（左朗星攝）

李家超稱極度重視今次事件，已指示政府各部門及單位全力進行多方面工作，最首要是撲滅火災及救援被困居民；之後是救護傷者和支援善後，之後會作全面調查。

撲滅火災及救援被困居民：

李家超指，在消防不斷努力下，現場情況逐漸受控，起火7座大廈當中，3座從外面看上去已無火光，餘下4座仍有零星火光，消防處處長評估有足夠人手及能力，控制及撲滅火災。消防處至今已派出140多輛消防車及60多輛救護車，動員800多名消防及救護員救援，並用無人機了解災場情況。李家超已指示消防處動用所有資源及人力全速救火，並表明政府所有資源都會全力支持今次救援工作。

大埔宏福苑五級火，特首李家超（中）等官員見記者交代救援及善後工作。（梁偉權攝）

救護傷者：

醫管局已啟動重大事故控制中心，統籌9間公立醫院的急症室戒備，其中新界東醫院聯網下的那打素醫院、威爾斯親王醫院和北區醫院，已安排急症室、深切治療部、燒傷科等部門人員全力救援；北區醫院派出一隊醫療隊、威院派出一名醫療控制主任到火糸現場作分流，及提供緊急治理。另外，瑪麗醫院和威院的燒傷中心，以及東區醫院的高壓氧治療中心，已準備好隨時接收需要救治的人。

大埔宏福苑五級火，特首李家超視察庇護中心及醫院後見記者。（左朗星攝）

支援善後：

另外，大埔民政事務處已開放8個庇護中心，並安排穿梭巴士接載居民到中心。截至周三晚上9時半有約900人使用庇護中心，其中李家超周三晚上到訪的大埔社區中心，有86個家庭共169人入住，李家超探訪其中十多名居民。民安隊派員配合庇護中心工作，當局會按需要開放更多庇護中心。大埔及沙田民政處亦在那打素醫院、威爾斯親王醫院及北區醫院，設立跨部門援助站，為受影響居民提供協助。大埔區已派出全區關愛隊支援善後工作，沙田區亦有動員關愛隊。

大埔民政處亦會協助有需要的死傷者家屬，申請緊急救援基金或特別援助基金，及協助聯絡其他慈善組織的援助基金；社署已安排社區及支援人員到現場救援站、庇護中心協助居民；醫務社工及紅十字會協助向傷者及相關家屬提供情緒支援，紅十字會亦派員提供簡單醫療服務。

大埔宏福苑五級火，特首李家超（左二）視察接收多名傷者的威爾斯親王醫院。（左朗星攝）

全面調查：

調查方面，警務處及消防處已設專責小組，李家超強調，今次事件「一定會提交畀死因研究庭」。另外，房屋局獨立審查組會調查建築物外牆保護材料是否符合認可阻燃標準，並採樣化驗，一旦發現任何情況，會依法依規追究責任。屋宇署及房屋局獨立審查組亦會針對正在進行的工程，要求註冊建築專業人士及承建商，全面覆核棚架保護網等物料符合阻燃標準及提供報告。屋宇處和房屋局亦會主動抽查地盤保護網是否符合安全要求，並會抽樣測試。

另一方面，李家超稱，國家主席習近平高度重視今次大火，第一時間了解救援及傷亡情況，習並向李家超轉達對遇難者及殉職消防員的哀悼、對遇難者家屬及受災人員的慰問，以及要求中央港澳辦和香港中聯辦支持特區政府全力撲滅火災。李家超衷心感謝習近平的關心，以及港澳辦和中聯辦提出會全力支持救援。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

李家超較早時已啓動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，並指示相關部門全力做好滅火和救援救治工作。各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫院管理局亦已啓動應急機制，全力救治傷者。

有消防員受傷送院。（夏家朗攝）

獲救老婦躺在擔架床上，整理個人物件，另一名男子則坐在車上，救護員為他蓋上白布保暖。（陳永武攝）

大埔宏福苑五級火，消防鋼梯繼續救援。（夏家朗攝）

