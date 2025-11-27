宏福苑五級火｜政府將統籌捐物資捐款　聯絡房屋局、酒店等供住宿

大埔宏福苑五級火已造成數十人死傷，近300人失聯，行政長官李家超於周四（27日）凌晨，聯同多名官員視察臨時庇護中心及醫院後見記者，交代救援及跟進情況。民政及青年事務局局長麥美娟表示，已聯絡房屋局提供過渡性房屋，以及慈善機構、酒店業界等，為受影響市民提供短期住宿；有各界人士表達捐贈物資及捐款意願，政府會統籌。她強調，政府整個團隊一定會盡所有力量，動用所有資源去陪伴市民度過這個難關。



大埔宏福苑五級火，民政及青年事務局局長麥美娟等多名政府官員交代救援情況及善後安排。（梁偉權攝）

麥美娟表示，代表民青局及民政總署，向死者家屬及傷者致以最深切慰問。她稱知道大家在這段時間非常繁忙及徬徨，民青局及民政總署團隊一定會陪伴大家度過這個最艱難的時刻。政府已開放8個臨時庇護中心，動用了大埔區全區19隊關愛隊、差不多200多人，另外亦動員了沙田區的關愛隊。麥又稱，所有關愛隊隊員都非常關心今次事故，希望可以出一分力，故政府會動員全港18區的關愛隊，為有需要的市民提供一切支援。另外，當區區議員及民政處人員亦在庇護中心當值，協助受影響家庭申請緊急援助，目前已經有人登記。

大埔宏福苑五級火，民政及青年事務局局長麥美娟等多名政府官員交代救援情況及善後安排。（左朗星攝）

受影響居民住宿方面，麥美娟指政府已聯絡房屋局提供過渡性房屋，亦有一些慈善機構、酒店業界，以及民青局轄下的青年宿舍，會動用所有可以動用的房間，為受影響市民提供短期住宿安排。

麥美娟又稱，在過去幾個小時，不斷有慈善團體、私人機構或公營機構，向政府提出可以捐贈物資，甚至捐款協助受影響市民，政府會統籌這方面的工作，並協助有需要的市民登記。

大埔宏福苑五級火，特首李家超等多名政府官員視察庇護中心和醫院。（左朗星攝）

她續說，明白在這次如此重大的事件，市民在心理或精神上一定會有困擾，所以社會福利署人員除了在庇護中心提供情緒支援外，亦會為當區市民提供情緒支援服務。即使市民並非住在當區，但看到新聞感到精神困擾，麥美娟亦呼籲市民與政府聯絡，「我哋一定會同大家提供支援」。

宏福苑被火焰吞噬，多幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

大埔宏福苑五級火，消防鋼梯繼續救援。（夏家朗攝）