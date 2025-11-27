宏福苑五級火｜至少13間學校停課或延考試　學生憶述走火警到禮堂

大埔宏福苑五級火焚燒逾17小時仍未救熄，火警已造成多人死傷。教育局宣布，受火警及道路阻塞交通影響，大埔多間學校今日（27日）停課一天，包括昨日後山發生山火的王肇枝中學。有學生憶述昨日上學期間宏福苑發生火警，同學們要到禮堂暫避。



今日（27日）早上曾小姐送女兒上學，她表示，長女仍要上課，幼女則因應火警今日停課。幼女憶述稱，昨日課堂期間，學校表示因宏福苑起火，着同學到禮堂暫避，其後由家長接走。她說：「見到佢哋（學校）都好緊張，驚佢哋（居民）燒死。」曾小姐補充，有同學住宏福苑，幸已聯絡上。

王肇枝中學表示，受火警影響及學校後山發生山火，今日將停課。

大埔宏福苑發生五級火之際，附近王肇枝中學的後山亦發生山火。校方認為，火警雖已被救熄，但仍存在風險，因此決定今日停課。

靈糧堂劉梅軒中學在校網宣布，因應火警，交通可能因封路影響學生回校。同時考慮部分學生因疏散未能回家，亦有不少學生情緒上受困擾，影響考試表現，因此決定停課一天。

校方表示，校園仍然開放，將支援受火災影響心情的學生，學生亦可選擇回校溫習。此外，考試將順延至下周一（1日) 舉行。

港九街坊婦女會孫方中書院表示，昨日（27日）召開教師危機小組會議後，經審慎考量，議決全校停課一天。

聖公會阮鄭夢芹小學在校網宣布，受火警影響，將停課一天。

11月27日停課學校名單：

1.中華基督教會馮梁結紀念中學

2.大埔浸信會公立學校

3.聖公會阮鄭夢芹小學

4.靈糧堂劉梅軒中學

5.港九街坊婦女會孫方中書院

6.保良局田家炳千禧小學‧中華基督教會馮梁結紀念中學

7.德萃小學

8.大光德萃書院

9. 挪威國際學校（幼稚園部）

10.恩主教書院

11.王肇枝中學

12.保良局劉進幼稚園

13.安基司國際幼兒園（滌濤山分校）

