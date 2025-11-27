宏福苑五級火︱愛協設寵物認領區　1單位10貓狗全獲救與主人重逢

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，消防員至今晨（27日）仍然在場灌救及搜索。愛護動物協會今早於廣福邨廣禮樓對開空地設有認領區供主人認領愛寵。大批主人等候寵物消息，不停拭淚，憂心忡忡。現場可見，消防員陸續救出貓狗，其中人員在宏建閣一個單位內救出9隻貓和1隻狗，全無大礙，主人立即上前認領。《香港01》正向愛護動協會查詢火警中動物獲救及傷亡情況。



房先生住在宏建閣，飼養了9隻貓和1隻松鼠狗，全部安全救出。（蔡正邦攝）

房先生住在宏建閣，飼養了9隻貓和1隻松鼠狗，自昨日下午3點後便無法回家，心急如焚。幸他在家中安裝了閉路電視，可以從密切留意貓狗情況，加上出門時沒有緊閉窗戶，預留罅隙供牠們透氣。房生憶述當時從閉路電視見到單位出面起火猛烈，室內則煙霧瀰漫，令他憂心忡忡，幸其後煙霧有逐漸消散。

主人房先生在閉路電視看見消防爆門入屋救援時，立即用有對講機功能的寵物餵食器向消防員對話，指引他們到單位不同角落尋回貓狗。（蔡正邦攝）

他在閉路電視看見消防爆門入屋救援時，立即用有對話機功能的閉路電視及寵物餵食器向消防員對話，指引他們到單位不同角落尋回貓狗，幸最終單位內10隻貓狗全部安全救出。

愛護動物協會於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物認領區，大批居民等候消息。現場有警員維持秩序，有不同動物團體人士在場協助；主人需要向警員報上家門號碼方能認領獲救愛寵。現場可見，暫時救出的寵物以貓狗為主，不少主人不停拭淚，憂心忡忡。《香港01》正向愛護動協會查詢火警中動物傷亡情況。

不少主人正在等候消息，不停拭淚，憂心忡忡。（蔡正邦攝）

人員為獲救狗隻蓋上毛毯；不同動物團體人士在場協助。（蔡正邦攝）

愛護動物協會於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物認領區。（蔡正邦攝）

主人到場認領獲救愛犬。（蔡正邦攝）