大埔宏福苑火災｜3人涉誤殺被捕　警押拐杖男到馬鞍山沃泰街搜證

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，消防員繼續搜救。警方相信工程公司負責人「嚴重疏忽」導致今次事故，已經拘捕3名建築工程公司男負責人涉嫌「誤殺」，分別為姓何、姓侯及姓黃（52至68歲），據悉為兩名董事及1名工程顧問，他們正被扣查。



今日（27日）下午約3時08分，警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，由探員押解到馬鞍山沃泰街8號曉峰灣畔搜證。及至4時許，警方完成搜證，由車輛帶走男子駛離現場。據了解，他為工程授權簽字人。



警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（馬耀文攝）

警方車輛載着一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（香港01直播截圖）

及至4時許，警方完成搜證，由車輛帶走男子駛離現場。（馬耀文攝）

警方早前押解一男到元朗蝦尾新村村屋搜證

較早前，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，被警員帶往蝦尾新村入屋調查。（黃學潤攝）

較早前今日（27日）下午1時半，《香港01》記者到涉案疑人位於蝦尾新村一棟三層高村屋，一名男子黑布蒙頭，雙手反鎖，在律師陪同下，被新界北重案組探員帶入屋調查。其後探員再到該村屋的車房打開車門搜證，接近半小時後將男子帶返警署作進一步調查。消息指，該名男子為「宏業」董事及營運經理。

探員在私家車內搜證。（黃學潤攝）

早上9時左右，警方以黑布蒙頭帶走一名男子。（黃偉民攝）

今日（27日）早上7時半，《香港01》記者到宏業建築工程有限公司位於新蒲崗的寫字樓，當時已經有多名探員在內調查，不准其他人進入。記者從外望入，可見一箱箱的文件被查封，相信是警方準備帶走進一步調查。

至早上9時許，警員以黑布蒙頭、反鎖一名男子，將他押上警車帶走調查。

警方在早前記者會中表示，當局發現大廈外牆的保護網、保護膜、一些防水帆布及塑膠布，懷疑未符合防火標準；而且在該座未受波及的大廈，見到每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因。

警方指，相信工程公司負責人「嚴重疏忽」，於周四凌晨約2時在大埔、牛頭角、新蒲崗拘捕3名本地男子涉嫌「誤殺」，分別是涉事建築工程公司2名董事及1名工程顧問，年齡介乎52至68歲，現正被扣查。警方強調，會全面調查包括大判、二判甚至工人，以盡快查找起火原因。

周四早上消防員仍然在場灌救。（蔡正邦攝）

